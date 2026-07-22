El Gobierno le traspasó una ruta nacional clave a Santa Fe y se mostró con Maximiliano Pullaro

El gobernador santafesino se reunió con Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo, con quienes firmó la delegación de una ruta que venía reclamando la Provincia.

El Gobierno concretó este miércoles el traspaso de una de las principales rutas nacionales que pasan por Santa Fe y lo efectivizó mediante una reunión con el gobernador Maximiliano Pullaro. Se trató de un encuentro que se realizó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Se trata de la Ruta Nacional A012. El acuerdo establece que la provincia asumirá el financiamiento de la ejecución de las obras, así como la conservación y el mantenimiento del corredor vial, mientras que la titularidad y la jurisdicción de la ruta permanecerán en el ámbito del Estado nacional.

Asimismo, se prevé que, en caso de que la provincia decida implementar un sistema de peaje mediante un esquema de concesión, deberá suscribirse un nuevo convenio conforme a lo establecido en el Decreto N.º 253/2026.

Las declaraciones de Maximiliano Pullaro "Un paso enorme para la producción santafesina. Hoy desde la Casa Rosada firmamos el traspaso de la ruta A012 a la jurisdicción de nuestra provincia por los próximos 20 años. Arreglar esta ruta nacional sale mucho, pero insistimos mucho con esto porque defendemos a nuestro sistema productivo y tenemos claro el valor de la logística y cómo las mejoras en infraestructura impactan de lleno. Y lo más importante para demostrar que acá hay gestión: mañana mismo ya comienzan las obras de reparación en la ruta", manifestó Pullaro al término del acto.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas provincial , Lisandro Enrico, confirmó que los trabajos comenzarán este jueves. “Dijimos que si nos firman arrancamos al otro día. Efectivamente, mañana a las 9 de la mañana empezamos en el cruce de la Ruta 34 con la A012”, explicó. La prioridad será la reparación de cruces, pozos, iluminación y barandas.