Javier Milei mueve fichas en la Justicia: quiénes son los 12 jueces, seis conjueces y nueve vocales que nombró

Los decretos publicados en el Boletín Oficial cubrieron 27 cargos en la Capital Federal y distintas provincias. La mayor parte de las incorporaciones quedó concentrada en juzgados, tribunales orales y cámaras laborales.

Los decretos firmados por Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, abarcan 27 incorporaciones.

El Gobierno oficializó una nueva tanda de designaciones dentro del Poder Judicial con nombramientos que alcanzan a tribunales de la Capital Federal y cinco provincias. El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmaron los decretos que incorporan a 12 jueces, seis conjueces y nueve vocales en distintos fueros y cámaras. Las medidas quedaron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.

Ciudad de Buenos Aires La Capital Federal recibió seis de los 12 nuevos jueces. Juan Carlos Riccardini y Mariano Adolfo Klumpp fueron elegidos para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9. Paula Vanesa Romeo ocupará un lugar en el Tribunal Oral N° 18, mientras José Ignacio Polizza se sumará al Tribunal Oral N° 14.

Pedro Manuel Crespo quedó al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28. María Gabriela Janeiro asumirá en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 5. Los puestos porteños abarcan causas penales, comerciales y previsionales.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo incorporó además seis vocales:

Diego Fernando Manauta en la Sala V

María Claudia Jueguen en la Sala X

Diego Javier Tula en la Sala II

Javier Jorge Cosentino en la Sala C

Claudio Fabián Loguarro en la Sala III

Marina Edith Pisacco en la Sala VI Provincia de Buenos Aires La provincia sumó tres incorporaciones en distintas ciudades: