Javier Milei mueve fichas en la Justicia: quiénes son los 12 jueces, seis conjueces y nueve vocales que nombró
Los decretos publicados en el Boletín Oficial cubrieron 27 cargos en la Capital Federal y distintas provincias. La mayor parte de las incorporaciones quedó concentrada en juzgados, tribunales orales y cámaras laborales.
El Gobierno oficializó una nueva tanda de designaciones dentro del Poder Judicial con nombramientos que alcanzan a tribunales de la Capital Federal y cinco provincias. El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmaron los decretos que incorporan a 12 jueces, seis conjueces y nueve vocales en distintos fueros y cámaras. Las medidas quedaron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial.
Ciudad de Buenos Aires
La Capital Federal recibió seis de los 12 nuevos jueces. Juan Carlos Riccardini y Mariano Adolfo Klumpp fueron elegidos para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9. Paula Vanesa Romeo ocupará un lugar en el Tribunal Oral N° 18, mientras José Ignacio Polizza se sumará al Tribunal Oral N° 14.
Pedro Manuel Crespo quedó al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28. María Gabriela Janeiro asumirá en el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 5. Los puestos porteños abarcan causas penales, comerciales y previsionales.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo incorporó además seis vocales:
- Diego Fernando Manauta en la Sala V
- María Claudia Jueguen en la Sala X
- Diego Javier Tula en la Sala II
- Javier Jorge Cosentino en la Sala C
- Claudio Fabián Loguarro en la Sala III
- Marina Edith Pisacco en la Sala VI
Provincia de Buenos Aires
La provincia sumó tres incorporaciones en distintas ciudades:
- Bernardo María Rodríguez Palma: Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín.
- Juan Tomás Rodríguez Ponte: Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°3 de Lomas de Zamora.
- Santiago José Martín: Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de Mar del Plata.
Tucumán, Misiones y San Juan
- Tucumán recibió dos integrantes para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal: Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo.
- Misiones incorporó a Ruth María Ponce de León como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.
- San Juan completó la lista con Leopoldo Jorge Rago Gallo, quien quedó al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2. El magistrado ya había sido elegido por el Poder Ejecutivo mediante un decreto del 23 de diciembre de 1992. El nuevo mandato de Rago Gallo tendrá una duración de cinco años y comenzará el 26 de agosto de 2026.
Córdoba
El Ejecutivo eligió seis conjueces para los Juzgados Federales de Primera Instancia que dependen de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Esa figura interviene cuando el juez titular se aparta por una recusación, una excusación, una vacante u otro impedimento.
La nómina quedó compuesta por:
- Maximiliano Daniel Chávez
- Agustín García Fauré
- Gabriel Andrés Marnich
- José Eduardo Villena
- Fernando Gabriel Zarabozo
- Andrea Cristina Di Gregorio
Salta y Chaco
- Santiago French fue nombrado vocal de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones de Salta.
- María Virginia Ise ocupará un lugar en la Cámara Nacional de Apelaciones de Resistencia, Chaco.