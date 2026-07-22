Javier Milei oficializó a Fernando Alcaraz como fiscal federal de Mendoza

La decisión salió publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina bajo el decreto 628/26. "Nómbrase fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza, al doctor Fernando Gabriel Alcaraz", dice escuetamente el artículo 1 de la norma, que fue firmada por el Presidente y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Para Fernando Alcaraz, no se trata de un cargo nuevo, ya que era el responsable de la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza de forma interina.

El Fiscal, que consiguió los votos en el Senado para obtener el puesto, tiene un perfil técnico pero algunos en la Justicia Federal señalan que tiene simpatía por el kirchnerismo y que llegó a Tribunales de Mendoza en la ola de renovación que impulsó Cristina Fernández de Kirchner cuando fue presidenta, con profesionales con perfil progresista.

El propio magistrado, que también rindió el concurso para ser juez federal en el cargo que dejó vacante Walter Bento en su destitución, fue involucrado en varias oportunidades dentro de esa causa, por el propio exjuez. De hecho, Bento lo acusó de un supuesto “acuerdo” entre Alcaraz y Dante Vega (fiscal que acusó a Bento) para actuar en su contra.

El caso es investigado por el fiscal Fernando Alcaraz, de la Justicia Federal. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Otros cargos cubiertos en la Justicia Federal de Mendoza

Por otro lado, la oficialización de Alcaraz se suma al puesto que tomará como juez miembro de la Cámara Federal de Apelaciones, Sebastián Soneira, exfuncionario del Gobierno de Alfredo Cornejo.

El pliego de Soneira, uno de los impulsados por Javier Milei, fue aprobado por mayoría y de esta forma se convertirá en nuevo integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, uno de los órganos más importantes de la Justicia Federal de la provincia, que ahora contará con 4 de los 6 integrantes establecidos.

El flamante juez se sumará a Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios y Alberto Pizarro, quienes se encontraban actualmente integrando dicha cámara. La Cámara contaba con 3 vacantes: una disponible tras la jubilación de Juan Antonio González Macías en 2018; otra, tras la renuncia en 2020 de Olga Pura Arrabal; y finalmente la última en 2022, tras el fallecimiento de Alfredo Porras.