Javier Milei usó una frase de Churchill y sentó postura en medio de la campaña antiargentina

Javier Milei reapareció este miércoles en redes sociales y, mediante una frase del exprimier ministro británico Winston Churchill , marcó postura en medio de la campaña antiargentina tras la final del Mundial.

"¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que alguna vez en tu vida has defendido algo", señaló el mandatario, que escribió esa frase en inglés.

“PD: algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día”, agregó el mandatario en esa publicación en X.

El líder libertario también le dio RT a otros mensajes, enfatizando su malestar por los mensajes de odio contra el país.

"You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life." Winston Churchill PD: algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día.

“Argentinos: bienvenidos a la guerra híbrida. Estamos viviendo un ataque total, y se parece demasiado a lo que Irán haría como el tercer ataque contra la Argentina. Está pasando”, dice uno de los posteos que compartió.

“De granjas de bots a posteos de celebridades: así opera la ingeniería de propaganda en redes sociales para instalar una narrativa de odio, manipular la percepción masiva y desmoralizar al país”, añadió Milei, que replicó a otras cuentas libertarias.

Según sus otros reposteos, para Milei “Argentina enfrenta una ofensiva coordinada en el terreno informativo, y analizando las redes de influencia, el financiamiento de campañas de opinión y la utilización de actores externos para amplificar determinados relatos, se perfila la mano de un país”.

Los propios jugadores de la Selección cuestionaron esos mensajes contra Argentina y no ocultaron sus sensaciones. "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres", afirmó este martes Lisandro Martínez.