La Corte Suprema rechazó tratar en la feria el pedido del camarista Irurzun para seguir 5 años más en Comodoro Py

La definición aumenta la posibilidad de una nueva vacante en un tribunal clave en las investigaciones por corrupción, donde el gobierno apura al Consejo de la Magistratura en el concurso para cubrir ese lugar.

La Corte Suprema rechazó habilitar la feria judicial para tratar el recurso extraordinario presentado por el camarista federal Martín Irurzun, quien busca permanecer otros cinco años en su cargo luego de haber llegado a los 75 años, edad límite prevista por la Constitución Nacional. La decisión implica que el planteo será analizado una vez finalizado el receso.

En la resolución firmada por Horacio Rosatti, la Corte sostuvo que "la petición mediante la cual se solicita al Tribunal la habilitación de la feria judicial no justifica suficientemente la aplicación" del reglamento que permite tratar asuntos urgentes durante el receso. Por ese motivo, dispuso denegar el pedido y reservar el expediente para que continúe su trámite una vez concluida la feria.

El debate sobre la permanencia de jueces y el dictamen de la Procuración Irurzun había presentado un recurso extraordinario contra la decisión que rechazó la medida cautelar con la que pretendía mantenerse en funciones hasta los 80 años. El planteo se produjo luego de que fracasara su intento de extender su permanencia en la Cámara Federal sin un nuevo nombramiento; la discusión reavivó el debate sobre los límites constitucionales para los jueces federales.

NA El pasado viernes, el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que la Corte debía rechazar el recurso del camarista al considerar que no existía una sentencia definitiva que habilitara la intervención del máximo tribunal y que, además, no se verificaba un supuesto de gravedad institucional que justificara una excepción.

La importancia institucional de la vacante Por otra parte, el Gobierno apunta a cubrir la vacante. El Ministerio de Justicia solicitó al Consejo de la Magistratura que active el concurso destinado a seleccionar a un futuro integrante de la Sala II de la Cámara Federal porteña, señal de que el Poder Ejecutivo, más allá de no haber propuesto su pliego al Senado para seguir por otros 5 años, considera inminente el reemplazo del magistrado.