El procurador general de la Nación apuntó contra la Corte Suprema y reclama un DNU para destrabar un vacío judicial

Le pide al Gobierno que los fiscales nacionales puedan intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires mientras continúe el proceso de transferencia de competencias de la Justicia ordinaria.

El procurador general Eduardo Casal llevó al Congreso un planteo que abrió un nuevo frente de discusión institucional. La solicitud surgió después del fallo de la Corte Suprema en la causa conocida como Ferrari contra Levinas, que estableció que el TSJ porteño debe intervenir en los recursos extraordinarios vinculados con la Justicia Nacional ordinaria de la Ciudad. Esa decisión dejó al Ministerio Público frente a un obstáculo jurídico dado que, los fiscales nacionales, no cuentan con atribuciones para actuar ante un tribunal de otra jurisdicción.

El jefe del Ministerio Público Fiscal presentó ese planteo durante una reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del organismo. Casal asistió acompañado por los secretarios de la Procuración General, Juan Manuel Casanovas y Juan Manuel Olima. Los funcionarios explicaron ante los legisladores las consecuencias que produjo el cambio de criterio de la Corte Suprema y también expusieron la situación presupuestaria del organismo.

Presidencia Pero ¿dónde está la trama?, y es que, por un lado: los fiscales nacionales no pueden intervenir ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, (porque el Ministerio Público Fiscal nacional carece de competencia para actuar en una jurisdicción local); por el otro, se generó un vacío procesal para la tramitación de los recursos, ya que el fallo de la Corte derivó esos expedientes al TSJ, pero los fiscales nacionales no tienen habilitación legal para hacerlo, entonces no se pueden tratar.

Es por eso que, el procurador, sostuvo que el Decreto de Necesidad y Urgencia tendría carácter transitorio, de manera que se pueda habilitar la cobertura legal para realizar la intervención hasta que se termine de hacer el traspaso de todas las competencias de la Justicia ordinaria. “Estamos pidiendo al Ejecutivo que vía un Decreto de Necesidad y Urgencia destinado a una norma que nos habilite a intervenir ante el TSJ respecto a las causas en las que intervenimos en la Justicia Nacional hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias en materia de justicia ordinaria. Esto es porque el Ministerio Público no puede intervenir en otras jurisdicciones”, explicó Casal.

El titular del Ministerio Público recordó además que el organismo intentó modificar esa situación por la vía judicial con dos pedidos ante la Corte Suprema para suspender la aplicación del fallo Ferrari contra Levinas, pero ambos fueron rechazados por el máximo tribunal.