Preocupación en el Gobierno por la llegada del fenómeno "El Niño" y reunión clave de la mesa política

Además de definir la estrategia parlamentaria, el Gobierno reunió a la mesa política y aunó criterios para coordinar acciones ante la llegada del fenómeno climático “ El Niño ” . Se trató de un encuentro que se desarrolló este martes por la tarde en Casa Rosada. De acuerdo con fuentes oficiales, se prevé que el evento ocurra durante la primera semana de agosto.

“La Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Seguridad participarán de una reunión coordinada por el AFE en la provincia del Chaco junto a autoridades del NEA, para abordar los posibles efectos climáticos asociados al fenómeno de El Niño”, se precisó.

El Niño es un fenómeno natural que se origina por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y que altera los patrones meteorológicos en distintas regiones del mundo, incluida la Argentina . En el país, sus efectos suelen sentirse con mayor intensidad en el NEA y el Litoral, donde aumenta la probabilidad de lluvias por encima de los valores normales, tormentas intensas, crecidas de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, e inundaciones que pueden afectar tanto a zonas urbanas como rurales.

Si bien El Niño no implica necesariamente que esos eventos vayan a ocurrir, sí incrementa el riesgo de que se registren este tipo de fenómenos, motivo por el cual las autoridades suelen coordinar medidas de prevención y respuesta ante posibles emergencias climáticas.

Por su parte, el Gobierno avanzó la estrategia legislativa pensando en la sesión de este jueves en el Senado, donde el oficialismo espera tener buenas noticias.

Patricia de un lado, Karina del otro. La senadora sigue llenando al oficialismo de malas noticias. Faltan algunas semanas más de buenas prácticas políticas, dicen, para lograr habilitar debates que hoy están vedados para el oficialismo.

En la mesa política se hizo hincapié, sobre todo, en el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que establece una amplia reforma en la participación del Estado en usurpaciones, expropiaciones, barrios populares y venta de tierras.

Acerca del expediente de modificación de Inocencia Fiscal, se confirmó que, hacia mediados de la próxima semana, se realizará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía en la que se presentarán los detalles del proyecto de modificación del régimen, que ingresa para su tratamiento a la Cámara de Diputados.

En cuanto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el ministro de Economía, Luis Caputo, expuso los avances en la elaboración del proyecto. La intención es que la iniciativa ingrese al Congreso durante agosto. Previamente, el presidente Javier Milei realizará un anuncio oficial, cuyo formato será definido en los próximos días.

También se hizo referencia a la pronta llegada al país de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, previsto para el 27 de julio.

Se fijó que, junto al presidente Javier Milei, realizarán una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. También, se dará una charla magistral en el Palacio Libertad y luego visitará el yacimiento Vaca Muerta como parte de su agenda en Argentina.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.