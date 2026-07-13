El Niño se fortalece: crecen las probabilidades de un evento climático muy fuerte

El Niño continúa fortaleciéndose y las proyecciones internacionales anticipan un escenario climático de gran intensidad para los próximos meses. Los últimos informes indican que el fenómeno podría ubicarse entre los más importantes de las últimas décadas, con efectos que se extenderían hasta 2027.

La probabilidad de que El Niño se presente en la próxima campaña agrícola no solo ya está confirmada, sino que cada nuevo informe que se publica al respecto habla de una intensidad del fenómeno pocas veces vista. Es el caso de uno de los reportes más seguidos a nivel global por los expertos climáticos, que es el que elabora el Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), un organismo del Gobierno de Estados Unidos que sigue de cerca este fenómeno y resume las diferentes previsiones de otras instituciones que también investigan sobre el clima.

“Las condiciones de El Niño continúan y se espera que se fortalezcan hasta el final del año, con un 97% de probabilidad de que persistirán hasta comienzos de la primavera 2027”, subraya el documento en esta oportunidad. El Niño, cada vez más cerca “es una oportunidad que tenemos que usar para tomar buenas decisiones”

A grandes rasgos, el informe menciona que el promedio del Conjunto Multi-Modelo de Norteamérica (NMME), incluyendo el NCEP CFSv2, pronostica que El Niño continuará intensificándose durante 2026. “Además de los pronósticos de los modelos, el fuerte acoplamiento entre la circulación atmosférica y oceánica en el Pacífico aporta un nivel de confianza muy alto de que El Niño persistirá hasta principios de 2027”, indica.

Y añade: “Existe un 81 % de probabilidad de que se presente un El Niño muy fuerte durante el período de octubre a diciembre, que estaría posicionándose entre los eventos de El Niño más grandes en el registro histórico que data desde el año 1950”. “En resumen, las condiciones de El Niño continúan fortaleciéndose y se espera que sigan intensificándose hasta finales de año, con un 97% de probabilidad de que persistan hasta comienzos de la primavera de 2027”, remarca.

Las proyecciones para la próxima campaña

¿Por qué se fortalece el niño? En este marco, la explicación técnica de la agencia estadounidense es que las condiciones de El Niño se fortalecieron durante el pasado mes, con una extensa área de anomalías en las temperaturas de superficie oceánicas (SSTs, por sus siglas en inglés), superiores a +1,0 °C a través del océano Pacífico ecuatorial central a este.

En tanto, el valor semanal más reciente del índice Niño-3.4 fue de +1,2 °C, mientras que los índices de las regiones más al oeste (Niño-4) y más al este (Niño-1+2) fueron de +0,5 °C y +2,7 °C, respectivamente.

Qué muestran los indicadores oceánicos y atmosféricos

Por otro lado, el índice de temperatura en la subsuperficie ecuatorial (promedio entre 180° – 100° O) aumentó, debido a que una reciente onda Kelvin de hundimiento (downwelling Kelvin wave) profundizó la termoclina y elevó las temperaturas a través del este del Pacífico.

En paralelo, se observaron anomalías de vientos del oeste en los niveles bajos de la atmósfera y anomalías de vientos del este en los niveles altos sobre el oeste y centro del Pacífico ecuatorial. El Niño, “una alerta climática urgente”, así loadvierte la Organización Meteorológica Mundial

Así, la convección se intensificó sobre el Pacífico ecuatorial central y este-central, mientras que se suprimió sobre Indonesia. Los índices tradicionales y ecuatoriales de la Oscilación del Sur fueron significativamente negativos. En consecuencia, “colectivamente, el sistema acoplado océano-atmósfera reflejó un fortalecimiento de las condiciones de El Niño”, insiste el estudio.

Fuente: Infocampo.