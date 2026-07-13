La exorbitante cifra para ver a Argentina en la "batalla del siglo" contra Inglaterra

Cada victoria de la Selección Argentina en la Copa del Mundo no solo alimenta la ilusión deportiva, sino que también dispara un fenómeno turístico que se repite en cada gran torneo: cientos de argentinos comienzan a sacar cuentas para intentar estar presentes en el próximo partido. Y aunque se trata de uno de los mundiales más caros de los últimos tiempos, más de uno se ha subido a la euforia y está planeando un viaje a último momento.

Para los mendocinos que sueñan con alentar a la Scaloneta en las semifinales del Mundial 2026 , el desafío no es solamente conseguir un lugar en el estadio de Atlanta, donde se dará la “batalla del siglo” contra Ingraterra , sino también afrontar un presupuesto que ya se ubica entre los más elevados del certamen.

Con diferentes alternativas y opciones para armar el viaje, para quienes evitar contratiempos e ir con todo “resuelto” las distintas agencias ofrecen paquetes. Una de ellas es Almundo que lanzó una opción para asistir al encuentro, que incluye entrada categoría 3, tres noches de alojamiento en un hotel cuatro estrellas entre el 13 y el 16 de julio, traslados, asistencia al viajero y acompañamiento durante toda la experiencia. El valor parte desde los US$ 7.338 más impuestos por persona en base cuádruple y no contempla el costo de los pasajes aéreos.

Precisamente, el componente aéreo es el que termina elevando considerablemente el presupuesto. Un vuelo directo hacia Atlanta, saliendo el lunes 13 de julio y regresando el 17, tiene tarifas desde los US$ 3.285 al momento de escribir esta nota. Así, para esta opción se necesitan más de US$ 10.000 dólares para estar presente en las gradas del estadio.

Una alternativa para reducir el desembolso consiste en volar hasta Miami y desde allí realizar un tramo interno hacia Atlanta. En este caso, las opciones disponibles arrancan desde los US$2.240 para las mismas fechas.

Con estos valores, un mendocino que decida viajar para ver a la Selección deberá destinar entre US$9.578 y US$10.623 por persona, sin contemplar gastos adicionales como comidas, compras, transporte extra o posibles noches adicionales de alojamiento.

Furor albiceleste

De acuerdo a los números de Despegar, el “efecto Selección” hay disparado las búsquedas hacia Atlanta 8.393% tras el pase a semifinales, en comparación con las últimas dos semanas. “Las semifinales representan un punto de inflexión en el comportamiento de la demanda: no solo mantienen el interés de quienes ya vienen siguiendo el recorrido de la Selección, sino que también movilizan a muchos argentinos que deciden viajar para no perderse una instancia que puede ser histórica. A medida que el equipo se acerca a la final, crece el interés por estar presentes y vivir de cerca una experiencia que trasciende lo deportivo y se convierte en un recuerdo para toda la vida”, comentó Paula Cristi, gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

En el caso de la plataforma, al día de hoy se puede conseguir un vuelo desde Buenos Aires a Atlanta del 14 al 21 de julio por un valor de $6.662.477 por persona. Esto es una ruta ida y vuelta con una escala con mochila, equipaje de mano y valija para despachar.

Así mismo, para quienes ya se encuentran en suelo americano, la plataforma ofrece vuelos desde Kansas City, del 14 al 21 de julio, a $1.258.218; mientras que desde Miami cuesta $927.193 en las mismas fechas. Ambas opciones son ida con una escala y vuelta con una escala con mochila y equipaje de mano por persona.

La pasión no entiende de valor

El fuerte interés de los hinchas argentinos quedó reflejado en el comportamiento del mercado turístico durante las instancias previas del torneo. “La comercialización de paquetes para octavos y cuartos superó nuestras expectativas. A pesar del escaso margen entre la definición de cada partido y la decisión de viaje de los pasajeros, logramos vender la totalidad de los cupos disponibles, lo que nos genera muy buenas perspectivas de cara a las próximas instancias del torneo”, explicó Martín Crippa, ejecutivo de eventos deportivos de CVC Corp Argentina.

La propuesta forma parte de Hincha Tour, la unidad especializada de Almundo en experiencias deportivas, un segmento que viene creciendo de manera sostenida y que combina entradas oficiales con servicios turísticos integrales.

Más allá de los elevados costos, el Mundial vuelve a confirmar el auge del turismo deportivo entre los argentinos. Para muchos fanáticos, la posibilidad de acompañar a la Selección en una instancia decisiva representa una experiencia única, capaz de justificar una inversión equivalente al valor de un automóvil usado o de varias vacaciones tradicionales.