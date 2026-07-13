Argentina vs. Inglaterra: cómo funcionará el transporte público en Mendoza durante el partido

La Subsecretaría de Transporte confirmó que pasará el miércoles cuando Argentina enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

uArgentina se enfrenta a Inglaterra este miércoles a partir de las 16 por las semifinales del Mundial 2026. Tras la suspensión del transporte público durante la noche del sábado, cuando la Selección Argentina venció a Suiza, muchos mendocinos se preguntan qué ocurrirá con el servicio durante el próximo encuentro.

El pasado 11 de julio, el servició de transporte público del área metropolitana del Gran Mendoza sufrió modificaciones en su funcionamiento. Los últimos recorridos de cada línea partieron desde los controles a las 21.30, y por razones de seguridad, no se realizaron nuevas salidas durante la noche. El servicio se reanudó recién a las 4 de la mañana del día siguiente.

Sin embargo, para el partido frente a Inglaterra, desde la Subsecretaría de Transporte confirmaron a MDZ que "no hay suspensión prevista" para este miércoles, por lo que colectivos y Metrotranvía funcionarán con normalidad durante la jornada.