Atención: que pasará con el transporte público en Mendoza durante el partido de Argentina

El Gobierno provincial decidió que el próximo sábado 11 de julio no se preste servicio de transporte público durante el partido Argentina-Suiza.

Este sábado se suspenderá el transporte público por el partido de Argentina

El servicio de transporte público del Gran Mendoza se verá afectado el próximo sábado 11 de julio por la noche, en el horario en el que se enfrenten Argentina y Suiza por los Cuartos de Final del Mundial 2026. Así lo confirmaron las autoridades del Gobierno provincial.

Desde el Gobierno de Mendoza explicaron que el transporte público contará con una prestación especial por motivo del choque mundialista, como ya había pasado en el Mundial de Qatar 2022, además de un operativo especial de seguridad dispuesto para ese horario.

Debido a esto, el servició de transporte público del área metropolitana del Gran Mendoza sufrirá alteraciones, saliendo los últimos recorridos de los controles de cada línea a las 21:30 hs. A partir de ese horario, no habrá nuevas salidas.