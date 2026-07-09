Mundial 2026: así funcionará el transporte público en Mendoza para el partido de Argentina

fEl Gobierno confirmó una prestación especial del transporte público para este sábado en la previa de Argentina-Suiza por el Mundial 2026.

Con motivo del partido de Cuartos de Final de la Selección Argentina en el Mundial 2026, y tal como se dispuso durante los encuentros decisivos del Mundial de Qatar 2022, el Gobierno de Mendoza implementará este sábado 11 de julio un operativo especial de transporte público y seguridad.

Por este motivo, el servicio de transporte público del área metropolitana del Gran Mendoza tendrá una prestación especial según se comunicó de forma oficial este jueves.

Cómo funcionará el transporte público para el partido de Argentina en el Mundial Según informó la Secretaría de Servicios Públicos, los últimos recorridos partirán desde los controles de línea a las 21.30. A partir de ese horario no habrá nuevas salidas. Hay que tener en cuenta que el partido de Argentina con Suiza comenzará a las 22 del sábado.

El servicio se retomará con los primeros recorridos habituales del domingo 12 de julio.