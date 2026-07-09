Lionel Messi, ídolo total en Chile: el curioso ranking que lidera el capitán argentino

Lionel Messi continúa siendo una de las mayores referencias del fútbol mundial y su influencia también se refleja fuera de las canchas. Un relevamiento realizado con datos del Registro Civil de Chile reveló que el nombre del capitán de la Selección argentina es el más elegido por los padres entre aquellos inspirados en futbolistas.

El informe toma como referencia las inscripciones de recién nacidos realizadas desde enero de 2025 hasta la actualidad y muestra una amplia diferencia de Messi respecto del resto de las figuras internacionales, en pleno desarrollo del Mundial 2026 .

En total, 4.085 niños fueron registrados con el nombre Lionel , mientras que otros 45 recibieron directamente Messi como nombre de pila, una tendencia que lo ubica muy por encima del resto de los futbolistas incluidos en el relevamiento.

Según informó EFE, el segundo lugar del listado corresponde a Cristiano Ronaldo, aunque dividido entre sus dos nombres. Ronaldo fue elegido 2.208 veces, mientras que Cristiano apareció en 341 inscripciones.

Lionel Messi encabeza un ranking de nombres elegidos para recién nacidos en Chile.

Entre los futbolistas que disputan el Mundial 2026 también sobresale el inglés Harry Kane. El delantero acumula 1.923 niños registrados con el nombre Harry, mientras que 85 llevan Kane como primer nombre.

Otro de los protagonistas del ranking es Kylian Mbappé. El delantero francés suma 972 niños llamados Kylian y apenas dos registrados como Mbappé.

Kylian Mbappé, otro de los protagonistas del curioso ranking de nombres en Chile. EFE

Otras figuras del Mundial también aparecen en el listado

El informe también incluye a otras figuras del fútbol internacional que ganaron popularidad entre las familias chilenas. El noruego Erling Haaland registra 83 niños llamados Erling y 14 con el nombre Haaland.

En tanto, el español Lamine Yamal presenta una particularidad: su apellido tuvo mayor aceptación que su nombre. Yamal fue elegido 177 veces, mientras que Lamine aparece apenas en dos registros.

También figura el marroquí Achraf Hakimi, aunque con cifras mucho menores. Achraf fue utilizado una vez y Hakimi en seis oportunidades.

Qué dice la ley chilena sobre los nombres

La legislación chilena permite que los padres elijan libremente el nombre de sus hijos, aunque establece algunos límites para evitar que puedan resultar ofensivos, ridículos o causar un perjuicio moral a los menores.

Por ese motivo, si bien es posible registrar nombres inspirados en deportistas, personajes públicos o apellidos, las autoridades pueden rechazar aquellos que sean considerados impropios para una persona.