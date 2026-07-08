Pese al gran Mundial de Messi, para la FIFA los tres mejores futbolistas son franceses

La FIFA actualizó su ranking de rendimiento individual del Mundial 2026 y la clasificación dejó un dato que no pasó inadvertido. Aunque Lionel Messi es el máximo goleador del torneo y viene de liderar a la Selección argentina hacia los cuartos de final, no aparece al frente de las principales categorías estadísticas elaboradas por el organismo.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni consiguió una clasificación agónica tras remontar un 0-2 frente a Egipto para imponerse por 3-2 y meterse entre los ocho mejores del certamen. Messi volvió a ser determinante y alcanzó los ocho goles en la Copa del Mundo, consolidándose como el máximo artillero de la competencia.

Sin embargo, los indicadores oficiales publicados por la FIFA presentan un escenario diferente. Francia domina las tres categorías principales de evaluación para jugadores de campo, con Kylian Mbappé, Michael Olise y Dayot Upamecano al frente de los apartados de ataque, creatividad y defensa, respectivamente.

En el apartado Ataque , Kylian Mbappé encabeza la clasificación con un coeficiente de 8,71, seguido por Lionel Messi (8,45) y Erling Haaland (8,04). El siguiente argentino en esa lista aparece mucho más abajo: Enzo Fernández ocupa el puesto 85 con 5,37.

La categoría Creatividad también tiene a un francés en la cima. Michael Olise lidera con 8,19, por delante del alemán Florian Wirtz (7,58) y de Mbappé (7,52). En este rubro, Messi figura en el 16º lugar con una valoración de 7,05.

En Defensa, el primer puesto corresponde a Dayot Upamecano, con 7,67, seguido por el español Rodri (7,60) y el marroquí Noussair Mazraoui (7,50). El argentino mejor ubicado es Cristian Romero, quien aparece en el puesto 30 con un coeficiente de 6,67.

Para la FIFA, los mejores futbolistas de cada categoría son franceses. Fifa.com

El lugar que ocupa Lionel Messi

Más allá de no liderar las estadísticas generales de la FIFA, Messi continúa siendo uno de los futbolistas más determinantes del Mundial 2026. El capitán argentino acumula ocho goles y fue una de las figuras en la remontada frente a Egipto, resultado que permitió a la Albiceleste avanzar a los cuartos de final, donde enfrentará a Suiza.

El rosarino es el único argentino ubicado entre los tres mejores de alguna de las categorías principales, gracias a su segundo puesto en el apartado de ataque. En creatividad, en cambio, aparece fuera del Top 10, mientras que ningún otro integrante de la Selección logra acercarse a los líderes en los distintos rubros.

Cómo se elabora la clasificación de la FIFA

El ranking de rendimiento publicado por la FIFA se basa en distintos indicadores estadísticos que evalúan el desempeño individual de los futbolistas durante el Mundial 2026. El sistema divide las acciones por categorías específicas, como ataque, creatividad y defensa, para elaborar un coeficiente de rendimiento en cada una de ellas.

Aunque estas métricas ofrecen una referencia sobre el aporte de cada jugador, no contemplan de manera aislada el impacto global que un futbolista puede tener en un partido o en el recorrido de su selección. En ese contexto, la clasificación presenta un dominio marcado de Francia, mientras que la Argentina, pese a tener al máximo goleador del torneo y seguir en carrera por el título, apenas consigue ubicar a algunos de sus referentes entre los mejores posicionados de cada apartado.