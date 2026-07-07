Novak Djokovic ganó un épico partido de 5 horas en Wimbledon y lo compararon con Messi: su divertida respuesta

A sus 39 años, Novak Djokovic avanzó a las semifinales tras una maratónica batalla en Londres y sorprendió con una ocurrencia al ser consultado por Lionel Messi.

Eterno, Novak: Djokovic venció Auger Aliassime en un partido que duró más de 5 horas y se metió en semis de Wimbledon.

Mientras el mundo del fútbol se rendía ante otra actuación de Lionel Messi en el Mundial 2026, en Londres otro histórico escribía un nuevo capítulo de su leyenda. Novak Djokovic demostró que la edad -39, al igual que Leo- es apenas un número al quedarse con un maratónico triunfo con el que avanzó a las semifinales de Wimbledon.

El serbio, de 39 años y actual número 8 del ranking, venció al canadiense Felix Auger-Aliassime (4°) por 7-6 (10), 3-6, 6-3, 6-7 (4) y 7-6 (4), tras cinco horas y 15 minutos de juego, para meterse entre los cuatro mejores del tercer Grand Slam de la temporada. Allí buscará un lugar en la final frente al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner.

A lo Messi: Djokovic ganó un épico partido y lo compararon con el 10 Al momento de pasar por los micrófonos, la comparación con el capitán de la Selección argentina, que había hecho estragos horas antes ante Egipto, fue inevitable. Un periodista unió lo ocurrido en Atlanta y Londres con una comparación que rápidamente se volvió viral. "Increíble cómo Messi tiene 39 años y sigue metiendo goles. Y tú ganas después de 5 horas y 15 minutos", le comentó.

Claro que Novak no dejó pasar la oportunidad y respondió con el humor que lo caracteriza. "A mí me gustaría jugar 90 minutos como a él, pero...", alcanzó a decir entre sonrisas. No hizo falta que terminara la frase: la sala estalló en carcajadas.