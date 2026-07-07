Miércoles sin actividad en el Mundial 2026: cuándo y con qué partido se reanuda la acción

El Mundial 2026 completará este martes el cuadro de los cuartos de final con los últimos dos partidos de los octavos. Argentina enfrentará a Egipto y Suiza se medirá con Colombia para definir a los dos equipos que ocuparán las plazas restantes entre los ocho mejores del torneo.

Con esos resultados quedarán conformados todos los cruces de la siguiente instancia. Hasta el momento ya están clasificados Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega e Inglaterra, que esperan por los dos últimos equipos que seguirán en carrera por el título.

Una vez finalizada la jornada del martes, el certamen tendrá su primer receso desde el inicio de la fase eliminatoria. El miércoles 8 de julio no habrá actividad oficial, ya que el calendario contempla un día de descanso antes del comienzo de los cuartos de final.

La competencia se reanudará el jueves 9 de julio con el primer encuentro de los cuartos de final. Francia y Marruecos abrirán la instancia desde las 17 (hora de Argentina) en el Gillette Stadium de Boston.

El viernes 10 será el turno del choque entre España y Bélgica, programado para las 16 (hora argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Francia vuelve a la acción el jueves, con el partido ante Marruecos por los cuartos de final.

La etapa se completará el sábado 11 de julio con dos partidos. Noruega enfrentará a Inglaterra desde las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que a las 22 se jugará en Kansas el duelo entre el ganador de Argentina-Egipto y el vencedor de Suiza-Colombia.

El calendario hasta la final

Después de los cuartos de final, el Mundial volverá a detener su actividad durante el domingo 12 y el lunes 13 de julio, jornadas previstas como descanso antes de las semifinales. La primera semifinal se disputará el martes 14 de julio y la segunda tendrá lugar el miércoles 15.

Posteriormente habrá un nuevo receso los días jueves 16 y viernes 17. El sábado 18 se jugará el partido por el tercer puesto y el domingo 19 de julio se disputará la gran final en el MetLife Stadium, escenario donde se conocerá al campeón del Mundial 2026.