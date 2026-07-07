El astrólogo que acertó el último triunfo de Argentina lanzó una inquietante predicción para el duelo con Egipto

Federico Pertusati, el astrólogo conocido en la red social X como @AstroMutable , volvió a compartir sus predicciones sobre la Selección argentina antes del partido frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 . Días atrás había anticipado un triunfo ajustado y sufrido ante Cabo Verde y ahora sostuvo que la Albiceleste volverá a atravesar un encuentro complejo.

Según su análisis, Argentina logrará avanzar a los cuartos de final, aunque el rendimiento del equipo volverá a quedar bajo la lupa. Además, consideró que Lionel Messi continuará siendo la figura determinante para sostener las aspiraciones del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

El astrólogo también se refirió a posibles variantes en la formación, al momento que atraviesan algunos futbolistas y a distintos factores astrológicos que, según explicó, podrían influir durante el desarrollo del encuentro.

En declaraciones a Noticias Argentinas, Pertusati aseguró que espera otro partido de alta exigencia para la Albiceleste. “Con Egipto no vamos a tener un partido fácil, y es un partido que puede seguir generando preocupación y malestar en el hincha argentino, sobre todo por el rendimiento del equipo. (Giovani) Lo Celso debería ser titular, ya que está beneficiado por Júpiter en Leo. (Valentín) Barco podría entrar muy bien, por la misma razón. Egipto va a ser un rival muy duro, y Argentina va a seguir demostrando falencias, y por su parte, las virtudes de Messi seguirán apareciendo”.

Pertusati también explicó que, desde su perspectiva, este Mundial presenta características diferentes a las ediciones anteriores debido a la posición de Júpiter. “Este Mundial desde un primer momento que iba a ser distinto, por terminar con un Júpiter inédito en ediciones de Copa del Mundo. Desde que Júpiter entró a Leo (posterior al partido de Holanda vs. Marruecos), que aquellos que resuenan con el arquetipo de Júpiter en Leo (color rojo, monarquías históricas o actuales, el León entre sus símbolos, etc.) empezaron a pasar de ronda o bien, cruzarse entre ellos. Están beneficiados los equipos que resuenan con ese simbolismo”.

En esa línea, también dejó otros pronósticos para el desarrollo del torneo: “Por eso el buen rendimiento de Noruega y de Marruecos. Y lo digo ahora, Marruecos está levemente mejor que Francia, podemos tener otra hazaña. Es sabido que Francia, la república antimonárquica por excelencia, quedará eliminada en manos de un equipo históricamente asociado con la monarquía, como un guiño al simbolismo de Leo. Y entre Noruega e Inglaterra están muy bien los dos, sobre todo si Noruega vuelve a ser un equipo guerrero (porque se juega con ascendente en el bélico de Escorpio). Veo un poco mejor a Inglaterra. Lo que es sabido es que cualquiera de los dos suponen para Argentina un partido crítico en semifinales”.

Según Pertusati, Marruecos podría sorprender a Francia en cuartos. EFE

La advertencia sobre el arbitraje y las figuras

El astrólogo también señaló que durante el partido frente a Egipto podrían darse situaciones inesperadas. “Puede aparecer alguna lesión o fallo arbitral posiblemente a favor de Egipto”, afirmó, al explicar que “Saturno está aspectando mal al Sol”.

Además, sostuvo que la influencia de Júpiter está potenciando el protagonismo de las principales figuras de cada selección.

“Ocurre algo interesante en este Mundial y es con Júpiter en Leo (el capitán, el líder, las figuras), por eso es que las selecciones están dependiendo de sus figuras, y como el peso recae en la figura, si ésta anda bien, el equipo sigue avanzando. Leo funciona mejor cuando el capitán es a su vez la figura (Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé). Con España ocurre que (Lamine) Yamal no es capitán y curiosamente tampoco está brillando. Cristiano Ronaldo no dio su mejor versión y por eso Portugal no jugó como podría jugar y al final terminó eliminado”.

El pedido a Scaloni y la ventana clave del partido

Pertusati consideró que el entrenador argentino tendrá un rol determinante en la búsqueda de la clasificación. “Scaloni debe tomar decisiones con firmeza. Saturno en el medio indica eso y la responsabilidad recae sobre él. Tiene que hacer lo que quizá no quiera hacer. Pero hay que hacerlo”, expresó.

Por último, señaló que espera un momento especialmente favorable para la Selección durante el encuentro: “La Selección tiene que aprovechar el período entre las 14:04 y las 14:36 (hora argentina), porque puede favorecerlo en cuanto a protagonismo”.

Sin embargo, cerró con una advertencia sobre un tramo puntual del partido: “Entre las 14:43 y las 14:45 entramos en una ventana corta de tiempo, pero a la vez muy fuerte donde se activan muchos astros en simultáneo y podemos tener un gol para cualquiera de los dos equipos, incluso acompañado de una acción muy relevante”, concluyó.