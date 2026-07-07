En datos: por qué Argentina es favorita ante Egipto para pasar a cuartos de final
Argentina enfrenta a Egipto por los octavos de final del Mundial. Mirá los datos del desempeño de cada selección. Argentina sale favorecida por lo hecho hasta ahora.
Argentina enfrenta a Egipto en los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026. La selección lleva invicta y como favorita por la historia. Pero antes del partido vale la pena repasar los datos que indican el desempeño que tuvo cada selección.
Goles, tiros al arco, tarjetas, pases y todos los datos que pueden marcar una tendencia. Mirá la comparación y sacá conclusiones.