El DT de Egipto lanzó un fuerte mensaje geopolítico a horas del cruce de octavos ante Argentina

El entrenador de Egipto , Hossam Hassan , aprovechó la conferencia de prensa oficial de la FIFA previa al partido frente a Argentina por los octavos de final del Mundial 2026 para enviar un mensaje de apoyo al pueblo palestino. Aunque respondió consultas sobre el encuentro y sobre Lionel Messi, gran parte de su intervención estuvo centrada en el conflicto en Gaza.

Las declaraciones llegaron luego de que un periodista le preguntara por la bandera palestina que exhibió tras la victoria sobre Australia en los dieciseisavos de final y si volvería a repetir ese gesto en caso de conseguir un triunfo ante la selección argentina.

"Si una persona, en cualquier parte del mundo, no siente empatía por el pueblo palestino, entonces ha perdido parte de su humanidad", afirmó el seleccionador, quien remarcó que su postura respondió a una convicción personal y no únicamente a cuestiones religiosas o culturales.

El técnico explicó el significado del gesto que realizó tras el encuentro frente a Australia y aseguró que fue una reacción espontánea. "Lo que salió de mí fue simplemente una reacción humana. Antes que árabe, musulmán, cristiano o cualquier otra cosa, soy un ser humano", sostuvo.

Hassan también utilizó el alcance del Mundial para realizar un pedido a la comunidad internacional. "A través del fútbol - el poder blando del mundo - quiero enviar un mensaje: por favor, dejen vivir al pueblo palestino. Pido a los deportistas y periodistas de todo el mundo que ayuden a transmitir ese mensaje", expresó.

Además, agregó: "Cuando la gente habla de derechos humanos, derechos de los animales y justicia, también deberíamos hablar de los civiles palestinos".

Un contexto marcado por la polémica

Las declaraciones del entrenador egipcio se produjeron en una jornada atravesada por otros temas extradeportivos. Horas antes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió los procedimientos disciplinarios del organismo tras las críticas generadas por la suspensión de la sanción que pesaba sobre el delantero estadounidense Folarin Balogun.

La decisión cobró mayor repercusión después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelara que había mantenido una conversación con Infantino para solicitar que el atacante pudiera disputar los octavos de final.

El análisis del duelo frente a Argentina

Más allá de sus declaraciones sobre la situación en Gaza, Hassan también se refirió al compromiso de este martes frente a la vigente campeona del mundo y reconoció la jerarquía del rival.

"Sabemos que jugamos contra los actuales campeones del mundo y contra uno de los mejores jugadores de la historia (Messi), pero no les tenemos miedo", aseguró el entrenador.

Por último, destacó el compromiso con el que su equipo afrontará el encuentro. "Tenemos una responsabilidad para con Egipto, el mundo árabe y África. Los representamos a todos. Esa responsabilidad nos hace centrarnos en nosotros mismos y en lo que podemos ofrecer sobre el terreno de juego", concluyó.