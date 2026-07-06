Los tres cambios que hará Scaloni en el once titular de la Selección argentina para enfrentar a Egipto

Tras lo sufrida que fue la victoria frente a Cabo Verde, la formación de la Selección argentina en octavos de final presentará algunas variantes.

Scaloni ya tiene definido del once de la Selección argentina contra Egipto.

La Selección argentina enfrentará este martes desde las 13.00 a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Si bien es la clara favorita, la vigente campeona del mundo sabe que no puede confiarse en lo más mínimo ante ningún rival, especialmente después de lo que costó pasar los dieciseisavos ante Cabo Verde.

En ese sentido, Lionel Scaloni decidió mover algunas fichas para este duelo frente a los Faraones, pensando en cambiar la impronta y tener mayor intensidad de juego. El DT aseguró hoy en conferencia de prensa que ya tiene el equipo definido, y si bien no lo dio a conocer, se prevén al menos tres cambios.

Tagliafico, Paredes y Julián Álvarez se meterán en el once titular Nicolás Tagliafico irá en lugar de Facundo Medina. @Argentina Uno de ellos es Nicolás Tagliaifico, que había quedado tocado tras los amistosos previos y apenas pudo ser titular en la fecha 3 frente a Jordania. Ya recuperado plenamente, entrará en lugar de Facundo Medina, que terminó acalambrado luego de enfrentar a los Tiburones Azules.

Leandro Paredes irá por Thiago Almada. EFE Las otras dos modificaciones también corresponden a jugadores que llegaron con lo justo y que lograron acondicionarse en plena competencia: Leandro Paredes, que entrará por Thiago Almada y hará que Alexis Mac Allister se corra más a la izquierda, y Julián Álvarez, que acompañara a Lionel Messi en la delantera en reemplazo de Lautaro Martínez.