Scaloni habló de la eliminación de Brasil e hizo una reflexión respecto del nivel de las potencias

A horas de enfrentar a Egipto, Lionel Scaloni se refirió a la derrota de Brasil frente a Noruega y analizó cómo viene siendo el Mundial para las candidatas.

La eliminación de Brasil a manos de Noruega ha sido -por ahora- la gran sorpresa de los octavos de final del Mundial 2026. Lionel Scaloni no quiere que la Selección argentina sufra la misma suerte este martes frente a Egipto y no pudo evitar referirse al duro traspié que sufrió el equipo de Carlo Ancelotti.

Este lunes, en la conferencia de prensa previa al duelo de mañana, el entrenador albiceleste fue consultado por la derrota de la Verdeamarela y, al analizarla, realizó una reflexión sobre el nivel que vienen teniendo las grandes potencias y candidatas hasta el momento a lo largo de la corriente Copa del Mundo.

Lionel Scaloni habló sobre la eliminación de Brasil TyC Sports "Noruega es un muy buen equipo. Creo que si Endrick metía ese mano a mano cuando todavía iba 0-0 (a los 58 minutos), hoy estábamos hablando de otra cosa. Esa es la realidad del fútbol y quedó eliminado como nos pudo pasar el otro día a nosotros (contra Cabo Verde) y le puede pasar a la mayoría de las selecciones", respondió el DT en primer término.

Tras esto, hizo un análisis más abarcativo respecto de todos los equipos, especialmente los candidatos: "Este Mundial está siendo complicado para todos. No hay una selección que haya mantenido a pleno el nivel previo a que comenzara el torneo. Veíamos a Francia como un rival temible, y lo sigue siendo, pero contra Paraguay el otro día le costó; ahora a España también le costó contra Portugal".

"Los rivales juegan, el campeonato es muy difícil, hay condiciones diferentes respecto de lo que venían siendo otros Mundiales. La mayoría de los jugadores han jugado muchos partidos este último año y están sintiendo el desgaste. Por eso creo que el nivel no es al que estábamos acostumbrados", se explayó Scaloni.