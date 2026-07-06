Leandro Paredes se tiene fe para ser titular ante Egipto y habló de la sorpresiva eliminación de Brasil

A horas del duelo de octavos de final, Leandro Paredes aparece como una de las principales opciones de Lionel Scaloni para meterse en el once inicial.

Leandro Paredes habló antes del duelo con Egipto, se ilusionó con ser titular y dejó una reflexión sobre la eliminación de Brasil.

Leandro Paredes asoma como una de las variantes que analiza Lionel Scaloni para el partido de este martes frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Con la posibilidad concreta de ingresar por Thiago Almada para reforzar el mediocampo, el volante dejó en claro que siempre está preparado para jugar. "Siempre me veo adentro, trato de entrenarme día a día y dar lo mejor para verme siempre adentro. Después, somos 26 y el entrenador se tiene que decidir por 11. A nosotros nos queda estar a disposición", afirmó.

El mediocampista de Boca se mostró conforme con el nivel que viene mostrando cada vez que le tocó ingresar. "Me siento muy bien y muy cómodo, pude ayudar al equipo, que es lo principal para mí. Ojalá mañana también lo pueda hacer", expresó. Si finalmente es titular, alcanzará los 81 partidos con la camiseta de la Selección argentina desde su debut en 2017.

Paredes pidió mejorar la imagen ante Egipto Leandro Paredes habló en la previa del entrenamiento de la Selección TyC Sports El volante también se refirió al sufrido triunfo sobre Cabo Verde y aseguró que el equipo está listo para afrontar un nuevo desafío. "Queremos dar nuestra mejor versión, no siempre se puede jugar bien y dar la imagen que queremos. A veces toca sufrir, el otro día sufrimos, pero lo importante era ganar. Intentaremos dar la imagen que queremos", sostuvo.

Además, descartó que el desgaste físico sea un problema pese al intenso calendario. "Desde lo físico estamos muy bien, el cansancio es normal, el calor y el campo influyeron mucho. Estamos acostumbrados a jugar cada tres o cuatro días, nos hace bien jugar tan seguido", explicó.

La sorpresa por Brasil y el elogio a Messi "LA VERDAD QUE DUELE VERLO ASÍ... OBVIAMENTE QUE HACE RUIDO VER A BRASIL AFUERA"



Leandro Paredes sobre la eliminación de Neymar con la Verdeamarela



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hnSM3kzf11 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 6, 2026 Paredes también dejó su mirada sobre las sorpresas que viene entregando la Copa del Mundo. "Ya no sorprenden los resultados, las selecciones son muy competitivas y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hace ruido ver afuera a Brasil, pero no hay partidos fáciles", aseguró tras la eliminación del conjunto de Carlo Ancelotti a manos de Noruega.