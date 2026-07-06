Independiente Rivadavia ya piensa en Tigre: una baja confirmada y la incógnita de Villa

Independiente Rivadavia jugará los 16avos de la Copa Argentina sin Álex Arce. Villa sería titular mientras espera la definición de su pase a Boca

Independiente Rivadavia comenzó a ultimar detalles para el duelo del próximo domingo frente a Tigre, por la Copa Argentina, que se disputará en el estadio de Belgrano de Córdoba. Mientras los hinchas ya pueden adquirir sus entradas con los valores fijados por la organización del certamen, Alfredo Berti también empieza a definir el equipo.

Independiente Rivadavia piensa en Tigre con una baja confirmada La principal novedad pasa por la ausencia de Álex Arce. El delantero paraguayo, que recientemente finalizó su participación con la selección de Paraguay en el Mundial, recién se reincorporará a los entrenamientos la próxima semana, por lo que quedó descartado para el compromiso del domingo.

Ante este panorama, Sartori aparece como el principal candidato para ocupar el centro del ataque de la Lepra.

Quien sí estaría desde el arranque es Sebastián Villa. Pese a que su posible regreso a Boca continúa siendo uno de los temas centrales del mercado de pases y las negociaciones siguen avanzando, el delantero colombiano continúa formando parte del plantel y, hasta que no exista un acuerdo oficial, seguirá a disposición de Alfredo Berti.

Con una baja importante, la incertidumbre por el futuro de Villa y la ilusión de avanzar en la Copa Argentina, Independiente Rivadavia afrontará un partido clave para comenzar el segundo semestre con el pie derecho.