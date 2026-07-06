Romario fue lapidario con Brasil tras la eliminación ante Noruega: su bronca al dejar el estadio

Romario no pudo ocultar su bronca tras la eliminación de la Canarinha del Mundial y a la salida del estadio lanzó una frase lapidaria contra el plantel.

La sorpresiva eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando fuertes repercusiones. Uno de los que no ocultó su bronca fue Romario, histórico delantero de la Verdeamarela y campeón del mundo en Estados Unidos 1994, quien realizó un durísimo análisis sobre el presente del seleccionado.

En diálogo con El Chiringuito, el exfutbolista fue tajante al evaluar la actuación del equipo y aseguró que el fracaso tiene responsables tanto dentro como fuera del campo de juego: "Vi mal a Brasil. La culpa es de todos, está claro. En el campo, de los jugadores, pero también del entrenador", sentenció.

La bronca de Romario tras la eliminación de Brasil ante Noruega Romario también expresó su decepción por el nivel mostrado por la selección y reconoció que la derrota representa un nuevo golpe para un país acostumbrado a pelear por el título: "Como brasileño, estoy muy decepcionado. Yo creo que lo que pasó fue una cosa impresionante para mí", afirmó.

X @elchiringuitotv El campeón mundial fue aún más allá y sostuvo que el equipo estuvo muy lejos de representar la identidad histórica del fútbol brasileño: "Lo que jugó hoy no es el Brasil que nosotros conocemos y que nosotros queremos", disparó con evidente molestia por la imagen que dejó la Canarinha en Nueva Jersey.