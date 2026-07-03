La contundente reflexión de Scaloni en su partido 100 como DT de la Selección argentina: "Me va a ayudar como entrenador"

Scaloni alcanzó el centenar de partidos como DT de la Selección en el 3-2 ante Cabo Verde y dejó una reflexión profunda sobre el significado que tiene para él.

Lionel Scaloni llegó a los 100 partidos y dejó una frase fuerte tras el sufrimiento ante Cabo Verde.

Lionel Scaloni llegó a una cifra emblemática como entrenador de la Selección argentina: 100 partidos al frente del equipo nacional. El triunfo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 no solo significó el pase a la siguiente ronda, sino también un hito personal para el DT.

“Hubiera sido una locura perder, pero esto es el fútbol”, expresó el entrenador al ser consultado por el significado del encuentro en su trayectoria.

“El que más me marcó como entrenador” Más allá del resultado, Scaloni sorprendió con una frase contundente al analizar lo vivido en Miami. "De mis cien partidos, este fue el que más me marcó como entrenador porque es un Mundial y pasaron cosas que no digo que no sean normales… pero cuando hay que reponerse de esto, me va a ayudar como entrenador seguro", sostuvo.

El DT destacó la capacidad de reacción del equipo en un partido cambiante y con momentos de incertidumbre, en el que Argentina terminó imponiéndose.

El paralelismo con Arabia Saudita en 2022 Scaloni, tras su partido 100 como DT de la Selección argentina. DSports En conferencia de prensa, Scaloni trazó una comparación con uno de los golpes más duros de su ciclo: la derrota ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022. “En algún momento del partido, la sensación era del partido de Arabia… la diferencia es que hoy el equipo tuvo una reacción. Con Arabia estábamos apagados”, explicó.