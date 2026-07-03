La contundente reflexión de Scaloni en su partido 100 como DT de la Selección argentina: "Me va a ayudar como entrenador"
Scaloni alcanzó el centenar de partidos como DT de la Selección en el 3-2 ante Cabo Verde y dejó una reflexión profunda sobre el significado que tiene para él.
Lionel Scaloni llegó a una cifra emblemática como entrenador de la Selección argentina: 100 partidos al frente del equipo nacional. El triunfo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 no solo significó el pase a la siguiente ronda, sino también un hito personal para el DT.
“Hubiera sido una locura perder, pero esto es el fútbol”, expresó el entrenador al ser consultado por el significado del encuentro en su trayectoria.
“El que más me marcó como entrenador”
Más allá del resultado, Scaloni sorprendió con una frase contundente al analizar lo vivido en Miami. "De mis cien partidos, este fue el que más me marcó como entrenador porque es un Mundial y pasaron cosas que no digo que no sean normales… pero cuando hay que reponerse de esto, me va a ayudar como entrenador seguro", sostuvo.
El DT destacó la capacidad de reacción del equipo en un partido cambiante y con momentos de incertidumbre, en el que Argentina terminó imponiéndose.
El paralelismo con Arabia Saudita en 2022
En conferencia de prensa, Scaloni trazó una comparación con uno de los golpes más duros de su ciclo: la derrota ante Arabia Saudita en el Mundial de Qatar 2022. “En algún momento del partido, la sensación era del partido de Arabia… la diferencia es que hoy el equipo tuvo una reacción. Con Arabia estábamos apagados”, explicó.
Para el entrenador, la evolución del grupo fue clave en la forma de afrontar este tipo de situaciones límite dentro de un Mundial.
“No hay rival fácil”
Scaloni también aprovechó para remarcar la dificultad del certamen y la exigencia de cada cruce en la fase eliminatoria. “¿Me decían que íbamos por la parte buena? Bueno, espero que se den cuenta de que no hay rival fácil”, lanzó con firmeza.
Además, valoró la actitud del equipo pese a los momentos adversos: “El rival nos puso las cosas difíciles, pero no baja nunca los brazos este equipo”.
Un balance con autocrítica y aprendizaje
El entrenador campeón del mundo dejó en claro que, más allá del resultado, el análisis interno será profundo de cara a lo que viene. “Lo negativo lo hablaré con ellos, pero rescatamos lo positivo. Recibimos golpes en momentos puntuales y aun así fuimos por el partido”, concluyó.
Argentina ya está en octavos de final, pero Scaloni dejó un mensaje claro: incluso en la victoria, el Mundial no permite relajación.