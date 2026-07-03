La pregunta que le molestó a Scaloni en conferencia tras el trabajoso triunfo ante Cabo Verde: "Eso no"

Una de las consultas que le hicieron post partido a Scaloni terminó generando un tenso cruce entre el DT y el periodista que formuló la pregunta.

La Selección argentina no tuvo su mejor noche este viernes frente a Cabo Verde. Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se impuso por 3-2 en el alargue en un duelo inesperadamente parejo en el que el humilde y debutante elenco africano volvió a sorprender, una vez más, e hizo sufrir mucho a la vigente campeona del mundo.

Lionel Scaloni acusó recibo de lo que costó la clasificación a octavos y reconoció en la rueda de prensa la fortaleza de los Tiburones Azules. En ese sentido, en la mencionada conferencia se produjo un incómodo momento cuando uno de los periodista preguntó si al final al equipo "le pesó la responsabilidad de candidato", lo que claramente le molestó al DT.

El cruce de Lionel Scaloni con un periodista en conferencia de prensa TyC Sports "¡No, eso no, por favor...! Quitalo eso", reclamó el entrenador albiceleste en respuesta al planteo de Néstor Clivati, de El Espectador. "¿Pero sintió esa responsabilidad? ¿Pesó la instancia?", reformuló el cronista. "Con todo respeto, porque con vos me llevo bien, pero este equipo lo mejor que tiene es que sigue y sigue; recibe palos y sigue atacando. Después podemos valorar si la hace bien o mal. Pero ahí yo creo que estuvimos a la altura", replicó el pujatense.

El ida y vuelta entre el técnico y el reportero continuó por unos instantes más con una tensa cordialidad. Ambos insistieron con el respeto muto que se tenían el uno por el otro, pero aún así quedó en el aire un clima un tanto enrarecido. Al ver que su interlocutor reculaba, el cerebro de la Scaloneta trató de recomponer el diálogo: "Vos sos uno de los periodistas a los que da gusto escuchar y desde una perspectiva que a mí me mejora", insistió, para calmar los ánimos.

"Somos Argentina. Eso significa esto que se vio ahora: lo bueno y lo malo; sufrir, no dar una por perdida. Cabo Verde es una gran selección y hoy dieron el doscientos por ciento, sin dudas. Eso equipara un montón en el fútbol de hoy, y más cuando vas a un alargue y estás cansado. Pero la responsabilidad a este equipo es difícil que le pese", sostuvo a continuación.