La historia de Sidny Lopes y el motivo de su llamativo festejo de gol subiendo a la platea ante Argentina

El lateral de Cabo Verde marcó uno de los mejores goles del Mundial 2026 para el 2-2 parcial y lo celebró de una manera muy particular.

El instante previo al golazo de Sidny Lopes Cabral ante Argentina, uno de los mejores del Mundial 2026.

La Selección argentina terminó festejando una sufrida victoria por 3-2 frente a Cabo Verde para avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, pero el partido también dejó una historia que rápidamente dio la vuelta al mundo y tuvo como protagonista a Sidny Lopes Cabral.

Tras el 2-1 de Lisandro Martínez, el conjunto africano encontró el empate en el primer tiempo del alargue gracias a una acción individual brillante de su lateral izquierdo. Lopes recibió sobre la banda, dejó en el camino a Alexis Mac Allister y sacó un derechazo perfecto que se metió en el ángulo izquierdo de Dibu Martínez. Un verdadero golazo que silenció por un instante a los hinchas argentinos en el Hard Rock Stadium de Miami.

Video: el golazo de Sidny Cabral que se posiciona para ser el mejor del Mundial 2026 El golazo de Sidny Lopes Cabral para el 2-2 de Cabo Verde ante Argentina. Video: DSports Sin embargo, lo más llamativo llegó después de la definición. En plena euforia, el defensor salió corriendo hacia una de las tribunas y comenzó a recorrer con la mirada el sector, mientras miles de personas celebraban a su alrededor. Durante algunos segundos pareció no encontrar a quien buscaba, hasta que finalmente divisó a su esposa. Recién entonces cambió el gesto serio por una enorme sonrisa y la abrazó con emoción.

El festejo en la tribuna de Sidny Lopes Cabral tras marcar uno de los mejores goles del Mundial 2026, el 2-2 ante Argentina. EFE La historia del lateral de Cabo Verde que la rompió ante Argentina Aunque Cabo Verde terminó cayendo ante la vigente campeona del mundo, Lopes se llevó uno de los grandes reconocimientos de la noche gracias a un gol que ya se perfila entre los mejores de todo el Mundial, y lo hizo en el momento más importante de su carrera.