Lionel Scaloni reveló por qué puso a Mac Allister de volante central y confirmó a Paredes como titular
Scaloni aseguró que tiene el equipo para enfrentar a Egipto, confirmó el regreso de Leandro Paredes y explicó el cambio de posiciones que realizó en el medio.
Lionel Scaloni brindó este lunes su última conferencia de prensa antes del encuentro entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El entrenador aseguró que ya tiene definido el equipo, aunque aclaró que primero se lo comunicará a los futbolistas antes de hacerlo público.
"El equipo lo tengo", afirmó el DT en el estadio de Atlanta. Sin embargo, evitó confirmar la formación y solo adelantó que habrá modificaciones respecto del equipo que venció a Cabo Verde. "Más o menos saben por dónde va el tema", comentó, en referencia a las versiones que circularon en las últimas horas.
Scaloni confirmó a Paredes como titular
La principal novedad llegó cuando fue consultado por la presencia de Leandro Paredes. Con una broma dirigida al jefe de prensa de la Selección, Nicolás Novello, terminó confirmando el regreso del mediocampista al equipo. "Sí, está disponible. Por lo que creo que me dijo Nico, dijo que va a jugar... o que se mete en el equipo, algo así, así que juega", respondió entre risas.
Más allá del tono distendido, luego explicó por qué considera tan importante al volante de Boca. "Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera. Cuando la pelota pasa por él se distribuye bien, el equipo se encuentra cómodo y encontramos jugadores a otras alturas con un pase mucho más vertical. Para nosotros sigue siendo un jugador fundamental", destacó.
Por qué Mac Allister jugó de volante central
Scaloni también respondió una de las consultas tácticas que más se repitieron durante el Mundial: la decisión de utilizar a Alexis Mac Allister como volante central, con Enzo Fernández algunos metros más adelantado.
El entrenador fue claro y descartó que se tratara de una elección futbolística por encima de Paredes. "No tiene otra lectura. Leandro vino lesionado. Incluso cuando no estuvo al ciento por ciento jugó, pero esta vez llegó lesionado después del partido de Libertadores con Boca e hizo un esfuerzo bárbaro para estar", explicó.
En ese contexto, justificó la elección de Mac Allister. "Creíamos que el suplente ideal era Alexis, porque Enzo en su equipo estaba jugando en una posición más adelantada, llegando más al área. Por eso optamos por Alexis cuando Leandro no estaba, sabiendo que también puede jugar unos metros más adelante y hacerlo muy bien. El motivo principal fue que Leandro estaba lesionado", remarcó.
Con la vuelta de Paredes al equipo, Scaloni buscará recuperar equilibrio y una salida más limpia desde el mediocampo para afrontar un duelo decisivo frente a Egipto en busca del pase a los cuartos de final.