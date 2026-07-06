Lionel Scaloni reveló por qué puso a Mac Allister de volante central y confirmó a Paredes como titular

Scaloni aseguró que tiene el equipo para enfrentar a Egipto, confirmó el regreso de Leandro Paredes y explicó el cambio de posiciones que realizó en el medio.

Scaloni confirmó el regreso de Paredes para enfrentar a Egipto y explicó por qué Mac Allister jugó de volante central durante el Mundial.

Lionel Scaloni brindó este lunes su última conferencia de prensa antes del encuentro entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El entrenador aseguró que ya tiene definido el equipo, aunque aclaró que primero se lo comunicará a los futbolistas antes de hacerlo público.

"El equipo lo tengo", afirmó el DT en el estadio de Atlanta. Sin embargo, evitó confirmar la formación y solo adelantó que habrá modificaciones respecto del equipo que venció a Cabo Verde. "Más o menos saben por dónde va el tema", comentó, en referencia a las versiones que circularon en las últimas horas.

Scaloni confirmó a Paredes como titular La principal novedad llegó cuando fue consultado por la presencia de Leandro Paredes. Con una broma dirigida al jefe de prensa de la Selección, Nicolás Novello, terminó confirmando el regreso del mediocampista al equipo. "Sí, está disponible. Por lo que creo que me dijo Nico, dijo que va a jugar... o que se mete en el equipo, algo así, así que juega", respondió entre risas.

"LEANDRO JUEGA"



Lionel Scaloni respondió sobre Paredes y le metió un poco de humor.#PuedePasar#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yEYMIMNJ5o — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) July 6, 2026 Más allá del tono distendido, luego explicó por qué considera tan importante al volante de Boca. "Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera. Cuando la pelota pasa por él se distribuye bien, el equipo se encuentra cómodo y encontramos jugadores a otras alturas con un pase mucho más vertical. Para nosotros sigue siendo un jugador fundamental", destacó.

Por qué Mac Allister jugó de volante central Scaloni también respondió una de las consultas tácticas que más se repitieron durante el Mundial: la decisión de utilizar a Alexis Mac Allister como volante central, con Enzo Fernández algunos metros más adelantado.