El desconsolado llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en su último Mundial

Portugal cayó sobre la hora ante España y quedó eliminada. A los 41 años, Cristiano Ronaldo disputó su última Copa del Mundo y no pudo contener la emoción.

Cristiano Ronaldo no logró contener sus lágrimas tras el final el partido y la eliminación de Portugal.

El sueño de conquistar el único título que le faltaba terminó de la manera más dolorosa. Tras el agónico gol de España, Cristiano Ronaldo rompió en llanto sobre el césped y protagonizó una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026.

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las escenas más impactantes del torneo. Tras la derrota 1-0 frente a España, CR7 no pudo contener las lágrimas al comprender que había disputado el último partido en una Copa del Mundo de su extraordinaria carrera.

Cristiano Ronaldo rompió en llanto después de jugar su último Mundial El llanto de Cristiano Ronaldo tras su último baile con Portugal. DSports El golpe llegó en el primer minuto de descuento, cuando Mikel Merino marcó el gol que clasificó a España y dejó sin reacción al conjunto dirigido por Roberto Martínez. Portugal tuvo una última oportunidad en la cabeza de Bernardo Silva, pero no logró evitar la despedida.

El final del sueño mundialista de Cristiano A sus 41 años, Cristiano afrontaba la que había anticipado como su última participación en una Copa del Mundo, con la ilusión de conquistar el único gran título que aún faltaba en su impresionante carrera. Sin embargo, el sueño terminó antes de los cuartos de final.

Cristiano Ronaldo vivió una de las noches más dolorosas de su carrera Portugal quedó eliminada y el astro se despidió de su último Mundial entre lágrimas. EFE Apenas sonó el pitazo final, el capitán portugués cayó en un profundo llanto y fue consolado por varios de sus compañeros, además del entrenador Roberto Martínez, en una imagen que recorrió el mundo.