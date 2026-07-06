El desconsolado llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en su último Mundial
Portugal cayó sobre la hora ante España y quedó eliminada. A los 41 años, Cristiano Ronaldo disputó su última Copa del Mundo y no pudo contener la emoción.
El sueño de conquistar el único título que le faltaba terminó de la manera más dolorosa. Tras el agónico gol de España, Cristiano Ronaldo rompió en llanto sobre el césped y protagonizó una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026.
La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las escenas más impactantes del torneo. Tras la derrota 1-0 frente a España, CR7 no pudo contener las lágrimas al comprender que había disputado el último partido en una Copa del Mundo de su extraordinaria carrera.
Cristiano Ronaldo rompió en llanto después de jugar su último Mundial
El golpe llegó en el primer minuto de descuento, cuando Mikel Merino marcó el gol que clasificó a España y dejó sin reacción al conjunto dirigido por Roberto Martínez. Portugal tuvo una última oportunidad en la cabeza de Bernardo Silva, pero no logró evitar la despedida.
El final del sueño mundialista de Cristiano
A sus 41 años, Cristiano afrontaba la que había anticipado como su última participación en una Copa del Mundo, con la ilusión de conquistar el único gran título que aún faltaba en su impresionante carrera. Sin embargo, el sueño terminó antes de los cuartos de final.
Apenas sonó el pitazo final, el capitán portugués cayó en un profundo llanto y fue consolado por varios de sus compañeros, además del entrenador Roberto Martínez, en una imagen que recorrió el mundo.
El gesto de los jugadores de España
La emoción del momento también fue compartida por futbolistas del seleccionado español. Rodri, Lamine Yamal y Pedro Porro se acercaron para abrazar a Cristiano y ofrecerle unas palabras de consuelo, en un gesto de respeto hacia uno de los grandes referentes de la historia del fútbol.
Así, el Mundial 2026 marcó el cierre del recorrido mundialista de Cristiano Ronaldo, uno de los máximos goleadores de todos los tiempos y protagonista de una carrera que dejó una huella imborrable en el fútbol internacional.