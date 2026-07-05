La divertida reflexión de Cristiano Ronaldo sobre los argentinos en la previa de Portugal-España: "No les gusto"

Cristiano Ronaldo habló antes del cruce de octavos de final ante España, confirmó que será su última Copa del Mundo y dejó un comentario que llamó la atención.

Cristiano Ronaldo volvió a captar todas las miradas en la previa del duelo entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026. Durante la conferencia de prensa oficial, el delantero de 41 años sorprendió con una divertida reflexión sobre los argentinos al contar una anécdota ocurrida durante el vuelo rumbo a Dallas.

"Ayer, en el vuelo, una de las azafatas era de Argentina. Yo sabía que era argentina por la manera en la que me miró. Desvió los ojos muy rápido, eso quiere decir que no les gusta Cristiano", comentó entre risas. Acto seguido, aclaró el tono de la broma: "Fuera de broma, mi mujer es argentina y obviamente que tengo un cariño especial por los argentinos. Por eso, todo está bien, no pasa nada".

Cristiano Ronaldo contó una divertida anécdota con una azafata argentina La divertida reflexión de Cristiano Ronaldo para con la gente de Argentina ESPN El capitán portugués también hizo un balance de su rendimiento en el torneo y respondió a quienes cuestionan su nivel. "Metí 3 goles. Otros metieron más porque lo están haciendo muy bien. Se sienten muy bien. Veremos si mañana marco", expresó. Luego agregó: "No creo que lo haya hecho tan mal… He marcado tres goles. Los demás han marcado más, pero es porque están en racha. Ya veremos si marco mañana. Ya no soy el de antes, pero sigo marcando. Si no lo hago yo, lo hará un compañero y ojalá pasemos de ronda. El objetivo es avanzar".

Además, Cristiano confirmó que el Mundial 2026 será el último de su carrera. "Sí, es el último. Vayan y disfruten", respondió cuando le consultaron por las declaraciones de su hermana sobre un supuesto "último baile". Sin embargo, dejó en claro que todavía no piensa en el retiro definitivo: "Me retiraré cuando yo quiera, no cuando vosotros queráis. Tanto si juego como si me quedo en el banquillo, mi influencia no cambiará".