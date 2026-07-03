La hermana de Cristiano Ronaldo lanzó una noticia que sacudió a todo Portugal en pleno Mundial: qué dijo CR7

La hermana de Cristiano Ronaldo encendió las alarmas al hablar de un posible retiro tras el Mundial, pero el astro luso fue cauto y dejó su futuro abierto.

En la antesala del ajustado triunfo de Portugal por 2-1 sobre Croacia, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, una declaración de Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, encendió las alarmas sobre el futuro del máximo ídolo del fútbol portugués. Con 41 años y disputando su sexta Copa del Mundo, el delantero atraviesa un gran presente en el torneo, donde ya acumula cuatro goles, aunque su continuidad en la selección quedó bajo la lupa.

La hermana del capitán luso habló antes del encuentro disputado en Toronto y dejó entrever que el final del ciclo internacional de Cristiano estaría mucho más cerca de lo esperado: "Lo más importante es disfrutar de estos veinte y tantos años que hemos vivido. Estuve en Qatar, estoy aquí. Tengo confianza y sonreiremos al final. Ronaldo tiene confianza, está menos nervioso que nosotros", expresó al llegar al estadio.

Sin embargo, la frase que más repercusión generó llegó cuando fue consultada sobre una posible participación del delantero en la Eurocopa 2028. "Según la información que tengo, pueden decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Lo digo de fuente confiable, es el 'último baile', el Mundial", aseguró Kátia, dando a entender que el certamen en Norteamérica marcaría el cierre definitivo de la historia de Cristiano con Portugal.

Cristiano Ronaldo fue cauto y dejó su futuro abierto tras las declaraciones de su hermana Cristiano Ronaldo fue cauto al hablar sobre su futuro profesional. Getty Images Tras la clasificación frente a Croacia, el propio Ronaldo fue consultado sobre esas declaraciones y evitó confirmar cualquier decisión. El goleador prefirió mantener la cautela y dejó abierta la incógnita sobre su futuro: "No tomo decisiones intempestivas. Después del torneo, veré", respondió, sin desmentir por completo la versión, aunque tampoco confirmándola.