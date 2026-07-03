La lapidaria crítica del DT de Croacia contra el VAR tras la polémica eliminación ante Portugal: "La tecnología destruye todo"

El DT de Croacia fue durísimo luego de la polémica derrota ante Portugal en los 16avos del Mundial y allí Apuntó contra el arbitraje y cuestionó el uso del VAR.

La derrota de Croacia por 2-1 frente a Portugal en los 16avos de final del Mundial 2026 dejó una de las mayores polémicas del certamen. El seleccionado balcánico quedó eliminado tras un encuentro marcado por un discutido penal a favor de los lusos y un gol anulado sobre el final por una posición adelantada milimétrica. Tras el partido, el entrenador Zlatko Dalic no ocultó su bronca y lanzó una dura crítica contra el arbitraje y el VAR.

Dalic apuntó contra el arbitraje tras la polémica eliminación de Croacia En conferencia de prensa, el técnico fue contundente al analizar la actuación de la terna arbitral: "El arbitraje fue muy malo. Por nuestra parte, ni una sola falta, ni una sola interrupción ni nada de lo que debió ser para nosotros fue pitado. Pero esa no es la razón por la que perdimos. Fue un mal arbitraje", disparó el entrenador, visiblemente molesto por las decisiones que condicionaron el desarrollo del encuentro.

Dalic apuntó contra el arbitraje y el VAR tras la polémica eliminación de Croacia. Foto: EFE Dalic también aprovechó para cuestionar el rumbo que, según su mirada, tomó el fútbol moderno: "El fútbol es algo muy hermoso que une a las personas, que hace feliz a la gente y que genera orgullo. Me gustaría que siguiera siendo exactamente así y no que se convierta en el negocio que se ha convertido, donde los equipos pequeños no tienen oportunidades", afirmó.

La lapidaria crítica del DT de Croacia contra el VAR Las críticas más fuertes llegaron cuando fue consultado por el uso de la tecnología. El seleccionador no apuntó directamente a una decisión puntual, sino al impacto que, considera, tiene el VAR sobre la esencia del juego: "La tecnología destruye todo lo que era el fútbol. No digo si ayuda o perjudica, pero mata la emoción, mata todo lo que uno siente y te obliga a esperar constantemente para saber qué pasó", sostuvo.

Croacia deliraba con el gol de Gvardiol que llevaba el cruce con Portugal a tiempo extra, pero el 2-2 fue anulado por un discutido offside. EFE Pese a su enojo, Dalic evitó quitarle mérito al rival y cerró con una reflexión: "Se busca que el fútbol sea lo más correcto y justo posible, pero creo que hemos ido demasiado lejos con el VAR. Croacia perdió el partido, estamos muy tristes porque nos costó caro. Felicito a Portugal", concluyó el entrenador, cuyo equipo puso fin a una etapa que incluyó el subcampeonato en Rusia 2018 y el tercer puesto en Qatar 2022.