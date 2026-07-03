Así funciona el sensor en la pelota del Mundial 2026 que detectó el toque en el gol anulado a Croacia ante Portugal

El chip interno con el que cuenta la Adidas Trionda permitió detectar el contacto de Matanovic con la pelota que obligó a anular el gol de Croacia por offside.

El triunfo de Portugal sobre Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tuvo un final por demás polémicos. Esto se debió, principalmente, al gol agónico anulado a Josko Gvardiol que le hubiera permitido a los balcánicos empatar el encuentro en el último suspiro -en un excesivo tiempo añadido, nobleza obliga aclarar-.

Es que previo al tanto, sancionaron un offside de Mario Pasalic. Lo cierto es que el 15 se encontraba habilitado cuando partió el centro que interceptó en el área, pero detectaron en el medio de la trayectoria un leve contacto con la cabeza de Igor Matanovic, lo que dejó al autor de la asistencia en una clarísima posición adelantada.

El gol para el empate agónico anulado a Croacia TyC Sports La controversia pasó a residir entonces en si efectivamente el 20 croata tocó o no la pelota, ya que en las repeticiones y las cámaras del VAR la acción concreta resultó imperceptible. Sin embargo, el cuerpo arbitral tuvo a su favor con la tecnología especial con la que cuenta la Adidas Trionda, la pelota oficial de esta Copa del Mundo.

El contacto de Matanovic en el gol anulado a Croacia DSports Como bien se explica en el canal de Youtbe Fútbol Emotion, la misma tiene un chip conectado sobre la superficie interna de uno de los paneles que permite saber con qué parte del cuerpo está en contacto la pelota, con una precisa geolocalización del esférico en el terreno de juego. Esto permite avisarle al VAR de manera inmediata el momento en que se produce un toque y si es que este existe o no.

Por lo tanto, cuando el árbitro noruego Espen Eskås revisó la acción en los monitores, los sensores le indicaron el preciso instante en que Matanovic tocó ¡con el pelo! el balón -el propio jugador lo reconocería luego en declaraciones con la prensa-. Por lo tanto, el colegiado no tuvo más opción que anular el gol y sepultar la alegría y esperanzas de Croacia.