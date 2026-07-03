¿La tocó o no? La revelación de Matanovic, el jugador de Croacia por el que el VAR anuló el gol agónico ante Portugal

Croacia llevaba el partido al alargue con un gol al 90+12', pero fue invalidado por un leve roce previo que generó polémica. Qué dijo el protagonista.

Croacia deliraba con el gol de Gvardiol que llevaba el cruce con Portugal a tiempo extra, pero el 2-2 fue anulado por un discutido offside.

Portugal se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 eliminando a Croacia con un gol sobre la hora y, además, en un final envuelto en polémica. En el tiempo agregado -minuto 90+12-, Joško Gvardiol había convertido el agónico 2-2, pero el tanto fue anulado por un leve roce de Igor Matanovic en la jugada previa.

La acción generó un intenso debate porque el supuesto contacto era prácticamente imperceptible en las imágenes. El árbitro noruego Ervan Eskas había convalidado el gol en primera instancia y recién después de la intervención del VAR anuló el tanto que hubiera llevado el partido a tiempo suplementario.

La decisión, además, se apoyó en el chip incorporado en la pelota, que detectó el mínimo contacto de Matanovic antes de que Gvardiol empujara la pelota a la red, un detalle que no llega a apreciarse con claridad en ninguna repetición. De hecho, el propio delantero croata terminó dándole la razón a la tecnología.

TyC Sports El sincericidio de Matanovic sobre el gol anulado a Croacia en la última del partido "Sinceramente, creo que sentí un ligero contacto con el pelo. Le pregunté al árbitro, no estaba del todo seguro de haber tocado. Me dijo que el balón tenía un toque sutil, que hubo un ligero contacto y que era fuera de juego", confesó tras el partido, con una sinceridad que nadie esperaba.