Croacia sufrió, pero le ganó 1-0 Panamá y se jugará la clasificación en la última fecha

Croacia logró imponerse con lo justo sobre Panamá , a quien derrotó por 1-0 en el Toronto Stadium de Canadá por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026 .

En un partido que se le complicó más de lo esperado, la selección de Luka Modric lo ganó con un gol de Ante Budimir al minuto 54 y sumó los primeros tres puntos para quedar en el tercer lugar de la zona, por detrás de Inglaterra y Ghana ( empataron 1-1 y ambos quedaron con 4 unidades ). Por su lado, los panameños fueron condenados al último puesto y quedaron eliminados de la Copa del Mundo.

La primera llegada del partido fue de Panamá , a los 22 minutos del primer tiempo, con un centro desde la derecha para el cabezazo del delantero José Luis Rodríguez, que el arquero Dominik Livakovic alcanzó a desviar antes de que impacte en el travesaño y se aleje del peligro.

Croacia no tuvo acercamientos de riesgo hasta el primer minuto de descuento, con un tiro lejano del enganche Martin Baturina que salió bajo y al primer palo, pero no pudo superar al arquero Orlando Mosquera.

El elenco croata pudo abrir el marcador en su primer acercamiento de la segunda mitad, a los ocho minutos, con un centro atrás desde la derecha del lateral Josip Stanisic que no pudo ser desviado por Mosquera y permitió que Ante Budimir lo alcance a empujar de primera al gol.

Budimir marcó el 1-0 de Croacia vs. Panamá. Video: DSports

Dos minutos más tarde, un contraataque unipersonal del extremo Marco Pasalic permitió que el croata avance desde atrás de la mitad de la cancha hasta el área rival, pero el delantero no pudo picar bien la pelota y, en el rebote, sacó un disparo muy desviado, con poco ángulo.

Dominik Livakovic salvó la caída de su arco en dos ocasiones consecutivas a los 22 minutos de la segunda etapa, al detener dos disparos del carrilero Amir Murillo, que disparó desde el costado derecho del área grande en ambas situaciones.

Un minuto después, un córner al segundo palo fue cabeceado por el mediocampista Carlos Harvey, con un tiro alto que el guardameta pudo despejar por encima del travesaño.

En la fecha decisiva, Croacia deberá jugar ante Ghana, el sábado 27 de junio a las 18:00 (horario argentino), mientras que el elenco centroamericano se enfrentará a Inglaterra, Selección a la que ya había enfrentado en Rusia 2018, en un duelo que se jugará en simultáneo.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Panamá - Croacia