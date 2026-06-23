Inglaterra y Ghana dividieron puntos en uno de los partidos más aburridos en lo que va del Mundial

Inglaterra y Ghana empataron sin goles y definirán su futuro dentro del grupo L en la última fecha.

Inglaterra y Ghana igualaron 0-0 este martes en el Boston Stadium por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. Con este resultado, ambos seleccionados llegaron a cuatro puntos y continúan en lo más alto de la zona, aunque los ingleses conservan el liderazgo gracias a una mejor diferencia de gol.

Los dirigidos por Thomas Tuchel asumieron el protagonismo desde el inicio y monopolizaron la posesión de la pelota, pero tuvieron serias dificultades para transformar ese dominio en situaciones claras. Con un planteo conservador, Ghana cerró espacios y obligó a Inglaterra a abusar de los centros, una fórmula que fue controlada sin mayores inconvenientes por la defensa africana.

En el complemento el partido ganó intensidad. Las Estrellas Negras adelantaron sus líneas y comenzaron a generar peligro, mientras que Inglaterra encontró más espacios para atacar. Sin embargo, ninguno de los dos equipos estuvo fino en los metros finales. Harry Kane tuvo la ocasión más clara del encuentro sobre el cierre, pero falló increíblemente debajo del arco cuando parecía tener el gol asegurado.

Kane tuvo la situación más clara para Inglaterra ¡SE SALVÓ GHANA! O'Reilly cabeceó y reventó el travesaño. El rebote le quedó a Kane y el 9 de Inglaterra ¡LA TIRÓ POR ARRIBA! #ESPNMundialMirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hLUhmq41Xq — SportsCenter (@SC_ESPN) June 23, 2026 El empate dejó la definición del grupo completamente abierta. Inglaterra buscará sellar su clasificación el próximo sábado frente a Panamá, mientras que Ghana se medirá con Croacia en un duelo que también será decisivo para conocer a los clasificados a la próxima ronda del Mundial.

El minuto a minuto de Inglaterra vs Ghana Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.