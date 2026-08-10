En España aseguran que Barcelona iría por otro goleador argentino si no pueden fichar a Julián Álvarez

Ante las innumerables trabas que pone el Atlético de Madrid, Barcelona evalúa alternativas a Julián Álvarez y tiene a otro jugador de la Scaloneta en el radar.

A pesar de los innumerables idas y vueltas, la novela entre Barcelona, Julián Álvarez y el Atlético de Madrid todavía parece estar lejos de acabar. A tan solo unos días de que comience la nueva temporada, el elenco catalán todavía insiste en sus intenciones de ficharlo y el rojiblanco sigue sin dar el brazo a torcer.

En el medio quedó la Araña, que dejó en claro en más de una oportunidad su deseo de ser transferido y vestir la camiseta blaugrana, pero que este lunes debió reincorporarse a la pretemporada colchonera. En ese sentido, en las últimas horas trascendió que la institución Culé tiene en el radar a otro goleador argentino en caso de que finalmente no pueda quedarse con el ex River.

Lautaro Martínez sería el plan B de Barcelona Lautaro Martínez interesa en Barcelona si no se puede concretar el fichaje de Julián Álvarez. EFE Según informó el diario Mundo Deportivo de Cataluña, el Barça posó lo ojos en Lautaro Martínez, capitán y figura del Inter de Milán, que viene de ser condecorado como Cappocanionere de la última Serie A y tuvo una destacada actuación con la Selección argentina en el Mundial 2026, con 3 goles convertidos y 1 asistencia.

Su capacidad de jugar no solo como un 9 tradicional sino también de abrirse y poder bajar para ayudar en la construcción del juego es un capital muy apreciado y que encaja muy bien en el equipo dirigido por Hansi Flick, que viene de quedarse sin Robert Lewandoski tras concluir la última campaña y busca ocupar su lugar con otro atacante de jerarquía.