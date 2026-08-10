Bombazo en el mercado: Cuti Romero, a un paso de dejar Tottenham para jugar en el Atlético de Madrid

Cristian “Cuti” Romero podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del actual mercado de pases . El defensor de Tottenham y de la Selección argentina aparece en el radar del Atlético de Madrid , que estaría avanzando para incorporarlo y darle un nuevo destino a su carrera.

La operación tomó fuerza a partir del dinero que el conjunto español recibiría por la venta de Thiago Almada a River . Según informó Esteban Edul en F12, el Colchonero dispondría de 20 millones de dólares provenientes de esa transferencia y los utilizaría para intentar quedarse con el zaguero cordobés.

La posible salida de Romero de Tottenham se produce después de una relación que fue aumentando la tensión en las últimas temporadas. En el club inglés no cayó bien que el futbolista viajara a la Argentina para recuperarse de una lesión mientras el equipo afrontaba un momento complicado y luchaba nuevamente por mantenerse en la Premier League.

La información sobre el posible desembarco del defensor en España también fue compartida por Fabrizio Romano. De acuerdo con lo señalado por el periodista, Romero tendría acordados los términos de su llegada al Atlético de Madrid y restarían detalles entre las instituciones para completar la operación.

De concretarse el traspaso, el futbolista de la Selección argentina pasaría a ser dirigido por Diego Simeone. El entrenador argentino sumaría así a uno de los defensores habituales del seleccionado que conduce Lionel Scaloni, en una incorporación que reforzaría la última línea del conjunto madrileño.

El presente de Romero en Tottenham quedó marcado por una temporada especialmente complicada para el equipo. Los Spurs terminaron en el puesto 17 de la Premier League, entre 20 participantes, y consiguieron conservar su lugar en la máxima categoría del fútbol inglés.

El presente del Colchonero

Mientras se define el futuro del defensor, el Atlético de Madrid continúa con su preparación. El plantel y el cuerpo técnico regresaron este lunes a la Ciudad Deportiva del club, en Majadahonda, después de disputar el domingo un amistoso en Seúl frente al Manchester City.

El equipo español cayó por 3-1 ante el conjunto inglés, en un encuentro que tuvo como principales novedades el debut del surcoreano Kang-in Lee y el regreso de Pablo Barrios. La delegación rojiblanca volvió a Madrid y retomó sus actividades mientras la dirigencia trabaja en los movimientos del mercado.

Para Romero, el eventual pase representaría el comienzo de una nueva etapa después de su ciclo en Tottenham. El defensor cordobés buscaría así continuar su carrera en LaLiga y ponerse a disposición de Simeone, a la espera de que los últimos detalles entre ambos clubes permitan cerrar definitivamente su llegada al Atlético de Madrid.