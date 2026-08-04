El Cuti Romero apareció vestido de encaje y sus fans reaccionaron: ¡mirá lo que se puso!

El futbolista Cristian “Cuti” Romero sorprendió en redes sociales con un llamativo atuendo de encaje durante sus vacaciones familiares.

Cristian "Cuti" Romero compartió unas fotos de sus vacaciones familiares en las playas de Bahamas, y fue por dichas imagenes que el futbolista argentino se convirtió en el centro de atención de las redes sociales por su llamativo look.

En una imagen junto a su hija menor, Cuti lució una remera blanca de Dolce&Gabbana, de manga corta y cuello redondo, confeccionada íntegramente en encaje.

El diseño calado despertó una ola de reacciones y bromas entre sus seguidores, que no tardaron en comentar "buen mantel clavaste" y otras ocurrencias. Además, combinó la remera con una bermuda que incluía un estampado dorado de Moschino en uno de sus laterales.

En brazos llevó a su hija Lucy, con quien coordinó el look con un vestido blanco de broderie con volados mientras que, en otra foto, posó junto a su hijo Valentino, que usó un dos piezas de remera y bermuda blanca con estampado de Mickey Mouse.