Valentina Zenere sorprendió con un radical cambio de look: ¿qué se hizo?

La actriz Valentina Zenere apostó a una renovación total y sus fans quedaron con la boca abierta. ¡Mirá las fotos en la nota!

Valentina Zenere sorprendió a sus seguidores con una transformación que marca un nuevo capítulo en su estilo personal, porque la actriz y modelo, reconocida por su capacidad para reinventarse tanto en proyectos artísticos como en su imagen frente a las cámaras, decidió dejar atrás su característico cabello azabache y apostar nuevamente por el rubio.

Cabe destacar que el rubio es un tono que la acompañó en sus primeros pasos en el medio y que ahora recupera con una impronta mucho más segura, generando una ola de comentarios que incluyeron tanto elogios como preguntas de sus fans, que se preguntaban si este cambio era definitivo o solo una nueva etapa en su constante evolución estética.

Valentina compartió unas imágenes en las que se la vía recostada sobre un sillón, con la mirada fija en la cámara, y escribió: "¿Soy rubia otra vez?". A la vez, se mostró con un vestido de encaje claro con detalles en azul oscuro, y lució unos anillos plateados.

La repercusión fue inmediata y la sección de comentarios se llenó de mensajes de colegas y amigos como Carolina Kopelioff, Fede Bongiorno y, especialmente, su pareja, Sebastián Ortega, quien le dedicó unos emojis de corazones.