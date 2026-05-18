Despechada: los looks hot de Valentina Zenere luego de su separación

Valentina Zenere reapareció tras su separación con algunos de sus looks para Elle Argentina, en donde mostró su lado más hot.

En una producción fotográfica para la revista Elle Argentina, Valentina Zenere tuvo su primera aparición pública luego de separarse del productor Sebastián Ortega. La actriz, que eligió no hacer declaraciones públicas sobre su vida privada, se mostró más audaz que nunca y fue su maquilladora Bettina Frúmboli quien compartió algunas imágenes del back.

En una de las fotos, Valentina deslumbró con una pieza de lencería de encaje negro con detalles en blanco y el escote a la vista, y sumó unas mangas de punto en color gris que llevó sobre los hombros, un estilo trendy que le dio un aire relajado sin perder ni un ápice de sensualidad, como si acabara de levantarse pero con el pelo perfecto.

La actriz dejó ver su abdomen y combinó el look con una falda blanca de tiro bajo de encaje, logrando una paleta de tonos neutros y armoniosos que contrastaban con la intensidad de la parte superior.

En otro de los cambios más impactantes de la producción, Valentina lució una pieza de la firma Esquina que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, puesto que se trataba de un corsé escultórico de madera rígida, con una abertura central que dejó gran parte del torso al descubierto y que parecía más una obra de arte de un museo de diseño que una prenda para usar.

El diseño, sujeto con pequeños enganches laterales que apenas se notaban, se combinó con una minifalda de piel sintética negra que agregó volumen a la parte inferior, creando un contraste entre la dureza de la madera y la suavidad de la piel sintética.