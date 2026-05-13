Sebastián Ortega y Valentina Zenere estarían en crisis y ya se filtró quién sería la culpable

El mundo del espectáculo y los exclusivos barrios privados de Zona Norte se vieron sacudidos por una información que amenaza con terminar uno de los romances más comentados del último año. Sebastián Ortega y Valentina Zenere estarían atravesando una fractura amorosa luego de que salieran a la luz detalles sobre una presunta tercera en discordia que habría mantenido un vínculo paralelo con el productor.

La información, difundida por la periodista Nancy Duré en el programa Puro Show, apunta a Malena Firpo como la mujer que habría desencadenado la crisis. Se trata de una modelo, exbailarina y empresaria de 38 años que actualmente lidera una franquicia gastronómica.

Según el relato periodístico, el contacto entre Ortega y Firpo se habría iniciado hace tres años en un country de Pilar, cuando él aún estaba soltero y ella mantenía una relación con un vecino del productor.

Lo que complica la situación actual es la existencia de registros y testimonios que sitúan a la pareja en encuentros clandestinos durante el periodo en que Ortega ya estaba formalmente con Zenere. Entre los datos más impactantes, se mencionó un episodio del 30 de septiembre de 2023 y visitas registradas en junio de 2024. Sin embargo, el golpe de gracia para la confianza de la actriz habría sido el ingreso de Firpo al country el pasado 14 de agosto de 2024, fecha que coincidió con el cumpleaños de Sebastián.

valentina zenere- sebastian ortega 2 Los registros de ingresos a los countries de Zona Norte serían la prueba clave que confirmaría los encuentros secretos. Archivo MDZ

Valentina Zenere, quien conoció al creador durante el rodaje de la serie En el barro, habría tomado conocimiento de estas versiones que ya eran "un secreto a voces" dentro del entorno de los barrios cerrados de la zona. A pesar de que la pareja solía mostrarse sólida tras oficializar su unión meses atrás, el escándalo de los audios y las fotos de Malena Firpo en pantalla parecen haber cambiado el panorama de forma drástica.