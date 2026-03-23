Valentina Zenere apostó por transparencias y capas en un look impactante

No te pierdas todos los detalles del estilismo de Valentina Zenere que redefinió el layering en un look sensual.

Valentina Zenere compartió en redes una serie de fotos donde se la vio luciendo una de las fórmulas que más funciona esta temporada: el layering. Esa superposición de capas que permite jugar con transparencias, aberturas y volúmenes sin que el look pierda coherencia.

El punto de arranque fue un corpiño oscuro que se volvió la pieza central del conjunto. No solo por lo que significa en sí mismo, sino por cómo lo integró; encima llevó un top amplio de textura liviana que caía y dejaba entrever la silueta sin necesidad de remarcarla.

La parte baja siguió en la misma gama de colores, logrando una paleta neutra que sostenía el aire minimalista. Así el foco quedaba en el juego de capas, en ese ida y vuelta entre lo que se ve y lo que se insinúa.

El beauty look cerró la propuesta con acierto y lució el pelo largo con ondas suaves que le dieron volumen y movimiento. El maquillaje, por su lado, estuvo centrado en una mirada intensa con ojos bien definidos y labios neutros, para equilibrar el dramatismo.