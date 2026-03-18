Coti Romero apostó por el look más diminuto de la temporada

Coti Romero deslumbró con un minitop brillante y un look diminuto en Instagram. ¡Mirá el video en la nota!

La influencer y ex participante de Gran Hermano, Coti Romero, que construyó una presencia digital sólida desde su paso por la televisión, compartió un video en donde lució un outfit diminuto, cargado de brillo.

Desde que salió de la casa más famosa del país, Coti se ha convertido en una de las influencers más reconocidas de la Argentina. En su última publicación volvió a jugar con ese espíritu provocador que la caracteriza y posó frente a la cámara con un conjunto que dejaba gran parte de la piel al descubierto.

La pieza central del look fue un minitop ultraescotado, repleto de brillo, pensado para destacar el escote y potenciar el impacto visual. Para equilibrar, Coti eligió una minifalda de jean que bajó un cambio al brillo del top y generó una mezcla de estilos que quedó natural.

El look lo completó con una elección beauty sencilla de pelo suelto y flor amarilla, que le dio un aire descontracturado y femenino a toda la producción.