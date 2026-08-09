Bananas Foster: la receta del postre más rico y fácil que podés preparar

Esta receta es el espectáculo de la cocina en 10 minutos, porque tiene bananas caramelizadas en manteca y azúcar, con un chorrito de ron que se prende fuego y se apaga en segundos, dejando un aroma exquisito. La banana tiene que estar madura pero firme, porque si está verde no carameliza bien y si está muy madura se desarma en puré al tocar el calor. Además, si tenés miedo de prender el ron, no pasa nada, dejalo que se evapore a fuego bajo por 2 minutos y el sabor va a ser casi igual. ¡Manos a la obra!