Bananas Foster: la receta del postre más rico y fácil que podés preparar
Preparar bananas caramelizadas con ron flambeado es un espectáculo de sabor que se logra en solo 10 minutos. Seguí la receta paso a paso que te damos.
Esta receta es el espectáculo de la cocina en 10 minutos, porque tiene bananas caramelizadas en manteca y azúcar, con un chorrito de ron que se prende fuego y se apaga en segundos, dejando un aroma exquisito. La banana tiene que estar madura pero firme, porque si está verde no carameliza bien y si está muy madura se desarma en puré al tocar el calor. Además, si tenés miedo de prender el ron, no pasa nada, dejalo que se evapore a fuego bajo por 2 minutos y el sabor va a ser casi igual. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
- 4 bananas maduras pero firmes
- 100 gramos de manteca
- 150 gramos de azúcar moreno
- 1/2 cucharadita de canela en polvo
- 1 pizca de nuez moscada rallada (opcional)
- 60 ml de ron oscuro (opcional, para flambeado)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Helado de vainilla para servir
Paso a paso de la receta
- Pelá las bananas y cortalas en rodajas de 2 cm de ancho, en diagonal. Las rodajas diagonales tienen más superficie para caramelizar.
- En una sartén grande de fondo grueso, derretí la manteca a fuego medio. Agregá el azúcar moreno, la canela y la nuez moscada. Mezclá hasta que el azúcar se disuelva y empiece a burbujear. Cociná 2 minutos hasta que el caramelo esté espeso y brillante.
- Colocá las rodajas de banana en la sartén en una sola capa. Cociná 2 minutos por lado, sin remover en exceso, hasta que estén doradas y caramelizadas. Con una espátula, dales vuelta con cuidado para que no se desarmen.
- Verté el ron sobre las bananas. Si tenés coraje, incliná la sartén levemente hacia la llama del fuego para prender el ron. El fuego se apaga solo en unos segundos cuando el alcohol se evapora. Si no querés flambeado, simplemente agregá el ron y cociná 2 minutos a fuego medio para que se evapore el alcohol. Agregá la vainilla y mezclá suavemente.
- Apagá el fuego. Colocá 2 bolas de helado de vainilla en cada plato. Verté las bananas calientes con su caramelo por encima del helado. ¡Y listo!