El secreto de Gordon Ramsay para hacer huevos revueltos cremosos

Preparar huevos revueltos parece una de las tareas más sencillas de la cocina. Sin embargo, conseguir que queden cremosos, húmedos y suaves, sin terminar secos o demasiado cocidos, puede ser bastante más difícil de lo que parece . Gordon Ramsay, uno de los chefs más famosos del mundo , tiene su propia fórmula para resolver ese problema.

El método del cocinero británico método rompe con varias de las costumbres más extendidas: no bate previamente los huevos en un bowl, modifica constantemente la temperatura durante la cocción y reserva uno de los ingredientes más importantes para el último momento.

El procedimiento aparece publicado en la receta oficial de Gordon Ramsay y parte de una premisa fundamental: controlar la temperatura para evitar que el huevo continúe cocinándose hasta perder su textura cremosa. Pero hay un detalle más. El verdadero secreto aparece cuando los huevos están prácticamente terminados.

Cuando los huevos ya alcanzaron el punto deseado, Ramsay incorpora una cucharadita de crème fraîche, una crema fermentada de origen francés caracterizada por su textura espesa y un sabor ligeramente ácido.

No la utiliza solamente para aportar cremosidad. Al incorporarla fría al final de la preparación, también ayuda a bajar rápidamente la temperatura de los huevos y frenar la cocción.

Este detalle resulta importante porque el huevo continúa cocinándose aun después de retirar la sartén del fuego debido al calor acumulado en el recipiente.

La técnica volvió a despertar atención este año después de que distintos medios analizaran el método del chef británico. Fox News destacó precisamente a la crème fraîche como uno de los puntos distintivos de la receta.

La otra clave: sacar y volver a poner la sartén en el fuego

El ingrediente final no es el único secreto. Ramsay coloca los huevos fríos directamente en una cacerola junto con manteca y comienza la cocción a fuego fuerte mientras mezcla continuamente con una espátula.

Después de aproximadamente 30 segundos hace algo poco habitual: retira la cacerola del fuego, pero continúa revolviendo.

Unos diez segundos después vuelve a colocarla sobre la hornalla. El procedimiento se repite durante aproximadamente tres minutos.

Este movimiento constante entre calor directo y calor residual permite controlar la coagulación del huevo y evita que pase rápidamente de cremoso a seco.

Cómo hacer los huevos revueltos de Gordon Ramsay

Para dos personas se necesitan:

6 huevos fríos

15 gramos de manteca

1 cucharadita de crème fraîche

Sal

Pimienta

Ciboulette, opcional

Los huevos se rompen directamente dentro de una cacerola profunda y se agrega la manteca. Se llevan al fuego y se comienza a revolver inmediatamente con una espátula, procurando llegar siempre hasta el fondo del recipiente.

A los 30 segundos se retira la cacerola del fuego durante unos 10 segundos y luego se vuelve a colocar. Este proceso se repite hasta conseguir una consistencia suave y cremosa. Recién durante el último minuto Ramsay incorpora la sal y la pimienta. Finalmente se agrega la cucharadita de crème fraîche fría, se mezcla y se sirve inmediatamente.