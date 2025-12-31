Se casó Holly, la hija de Gordon Ramsay: mirá las fotos de su deslumbrante look

Holly Ramsay se casó en la Abadía de Bath. Todos los detalles sobre el vestido, los invitados y el conflicto que atravesó el evento.

Moda y drama en la boda de la hija de Gordon Ramsay.

Holly Ramsay, hija del reconocido chef británico Gordon Ramsay, se casó con el nadador olímpico Adam Peaty. La ceremonia se celebró el sábado 27 de diciembre en la Abadía de Bath, uno de los templos más emblemáticos del Reino Unido, asociado en los últimos años al imaginario visual de Bridgerton.

La novia, de 25 años, ingresó al templo del brazo de su padre, quien además ofició como padrino. Para la ocasión, Holly eligió un vestido invernal de estilo clásico confeccionado en seda, con delicados detalles de encaje floral que envolvieron la silueta con una elegancia atemporal. Al momento de su entrada, completó el look con una imponente capa de satén en color marfil, una pieza que le dio mucho dramatismo y solemnidad sin opacar el diseño principal.

La novia llevó el cabello recogido con mechones sueltos, un velo simple sostenido en el peinado y un maquillaje suave. Gordon Ramsay, por su parte, optó por un esmoquin clásico con boutonniere blanco, alineado con el carácter formal del evento y el peso simbólico del lugar.

Tras la ceremonia religiosa, los novios y sus invitados se trasladaron a Kin House, una mansión georgiana restaurada en Wiltshire, utilizada para eventos privados. Allí se desarrolló la celebración, atravesada también por un conflicto familiar que dejó fuera del evento a la madre del novio, un detalle que añadió tensión a una jornada que, por lo demás, había sido cuidadosamente planificada.