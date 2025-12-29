Juana Viale y el look que celebró el regreso del verano

Juana Viale apostó al amarillo y marcó el inicio del verano en televisión. No te pierdas los detalles en la nota.

Juana Viale recibió el verano en su programa Almorzando con Juana Viale con un look cuyo color demostró que también puede ser protagonista en la elegancia televisiva. Durante la emisión, la conductora apareció con un minivestido amarillo que iluminó el estudio y marcó el pulso estético de la temporada.

La nieta de Mirtha Legrand eligió un diseño de Gino Bogani, uno de sus aliados creativos de cabecera. Esta vez dejó de lado las transparencias, pero se animó a una falda más corta, apostando a una silueta fresca y veraniega que se destacó por su simpleza refinada.

El vestido contó con un escote recto y un ruedo sostenido por breteles decorados con cuentas de cristal al mismo tono, además de un moño como detalle central. Durante el programa, la propia Juana explicó: “Este minivestido tiene un escote recto y ruedo con breteles que llevan cuentas de cristal al medio tono y como detalle, un moño. Por si no lo vieron, que pasa disimuladísimo. Es un diseño que ya usamos, porque también somos de la moda circular. Es espectacular para el verano, hacés dos pasos y te queda de musculosa...”, bromeó.

El peinado acompañó el espíritu de la temporada con ondas al agua que recrearon el movimiento del mar, como un anticipo simbólico de los programas que se grabarán en Mar del Plata durante enero de 2026. El beauty look fue natural y luminoso, y dejó que el vestido fuera el centro de la escena.