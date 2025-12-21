Peso Pluma se rapó y revolucionó las redes con su nuevo look

No te pierdas los detalles del inesperado cambio de Peso Pluma que dejó a sus fans sin palabras. ¡Mirá!

Peso Pluma siempre fue un artista que se movió entre el riesgo y la sorpresa. Esta vez, el cantante apareció rapado, con la cabeza completamente al descubierto, y confirmó el cambio con un emoji de persona calva. Una decisión estética que, como todo lo que hace, no pasó inadvertida.

El artista, que venía de ser parte de la última edición del Fashion Week de Nueva York junto a Kenia Os, sorprendió a todos al volver a aparecer en su faceta más descontracturada, en traje de baño, apoyado en el borde de una pileta y con el sol de fondo. Fue ahí donde sus seguidores detectaron el giro rotundo en su imagen.

Hasta ese momento, Peso Pluma no estaba dando shows. Se encontraba en Estados Unidos junto a Kenia, compartiendo escenas más personales y alejadas de las luces. Y sin previo aviso, eligió ese entorno relajado para mostrar un look que lo llevó a abandonar por completo su reconocida cabellera.

Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como “Pensé que Keni lo cortó y por eso se rapó” y “¿Kenia por qué lo dejaste?”. Lo cierto es que el nuevo estilo contó con la aprobación de su pareja, Kenia Os, quien comentó en la publicación con un simple pero contundente “Te amo”, despejando rumores y celebrando la nueva apariencia del cantante.