MDZ descubrió al duende del vino y te lo muestra en esta nota: mirá lo que regalaba

MDZ estuvo presente entre el público del Carrusel con el duende del vino que alegró el desfile.

Mendoza se viste de Vendimia en marzo. Turistas y vecinos disfrutan de espectáculos al aire libre como el Carrusel y la Vía Blanca. MDZ dijo presente en los festejos con el duende de la Vendimia que repartió regalos entre el público.

Duende del Vino MDZ Carrusel 2026 El duende de la vendimia de MDZ sorprendió al público con regalos. Manu Mena/ MDZ El Carrusel El Carrusel es el desfile previo al Acto Central. Es el momento en el que las candidatas al cetro nacional se encuentran nuevamente, luego de la noche anterior en la Vía Blanca, con mendocinos y turistas. Desde sus carros especialmente diseñados para la ocasión, comparten palabras y entregan obsequios a quienes, con el tradicional canasto, se acercan para llevarse un presente de cada uno de los departamentos.

El Carrusel surgió en 1937, un año después de la primera Fiesta de la Vendimia. Ese año se incorporaron los carros alegóricos, conformando lo que hoy conocemos como Carrusel. El desfile se realizaba dentro del Parque General San Martín y recién en 1939 salió del parque para recorrer las calles céntricas de la ciudad.

El desfile comenzó con la Banda de Música del Servicio Penitenciario de Mendoza “San Miguel Arcángel”, bajo la dirección del oficial subalcaide profesor Alberto Cambría, quien cuenta con una destacada trayectoria como figura musical en la provincia.